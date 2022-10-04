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Япония хочет выслать российского консула – СМИ

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Япония рассматривает возможность объявления консула персоной нон грата
Япония рассматривает возможность объявления консула персоной нон грата
Фото: depositphotos.com

Японское правительство хочет выслать российского консула в ответ на то, что Россия сделала то же самое на прошлой неделе в отношении консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом сообщило японское издание Asahi Shimbun, ссылаясь на источники в правительстве.

Япония также рассматривает возможность объявления консула персоной нон грата в форме официального выговора на основании Венской конвенции, которая лишает иностранных дипломатов неприкосновенности и запрещает им въезд в страну.

Министерство иностранных дел России приказало японскому консулу покинуть страну 26 сентября в связи с обвинениями в том, что он шпионил за Россией, получая секретную информацию. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси опроверг обвинения 27 сентября, заявив, что "нет абсолютно никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

Кроме этого, с 24 февраля Япония приняла у себя 1600 украинцев, "несмотря на чрезвычайно жесткую политику эмиграции", говорил в начале августа посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

23 августа Фумио Кисида заявил, что агрессия России против Украины является "возмутительным актом, который пошатнул основы международного устройства не только в Европе, но и в Азии". 21 сентября он призвал реформировать ООН, поскольку она не в состоянии эффективно отреагировать на российскую агрессию против Украины.

Теги: Россия, Япония, правительство, неприкосновенность, консульство, обвинение, дипломаты
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