Япония хочет выслать российского консула – СМИ

Япония также рассматривает возможность объявления консула персоной нон грата в форме официального выговора на основании Венской конвенции, которая лишает иностранных дипломатов неприкосновенности и запрещает им въезд в страну.

Министерство иностранных дел России приказало японскому консулу покинуть страну 26 сентября в связи с обвинениями в том, что он шпионил за Россией, получая секретную информацию. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси опроверг обвинения 27 сентября, заявив, что "нет абсолютно никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью".