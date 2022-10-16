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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольство Египта призвало граждан страны покинуть Украину – СМИ

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Посольство призвало граждан не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них
Посольство призвало граждан не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них
Фото: depositphotos.com

Посольство Египта призвало своих граждан как можно скорее покинуть Украину. Об этом 14 октября сообщило издание Egypt Today.

Дипмиссия призвала египтян покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Во время отъезда гражданам страны рекомендовали проявлять максимальную осторожность и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них. 

Граждане, которые решат остаться в Украине, должны будут обновить свои данные в посольстве.

Контекст:

10 октября в связи с массовыми атаками России по гражданской инфраструктуре в Украине выехать из страны своих граждан призвало посольство США.

15 октября генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мейфанг заявил, что страна призывает своих граждан покинуть Украину "в связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Египет, посольство, война России против Украины
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