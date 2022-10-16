Посольство Египта призвало граждан страны покинуть Украину – СМИ

Посольство призвало граждан не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них Фото: depositphotos.com

Дипмиссия призвала египтян покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Во время отъезда гражданам страны рекомендовали проявлять максимальную осторожность и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них.

Граждане, которые решат остаться в Украине, должны будут обновить свои данные в посольстве.