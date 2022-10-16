Посольство Египта призвало граждан страны покинуть Украину – СМИ

Дипмиссия призвала египтян покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Во время отъезда гражданам страны рекомендовали проявлять максимальную осторожность и не находиться транзитом в опасных зонах или вблизи них.
Граждане, которые решат остаться в Украине, должны будут обновить свои данные в посольстве.
10 октября в связи с массовыми атаками России по гражданской инфраструктуре в Украине выехать из страны своих граждан призвало посольство США.
15 октября генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мейфанг заявил, что страна призывает своих граждан покинуть Украину "в связи с нынешней мрачной ситуацией с безопасностью".