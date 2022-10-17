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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После российских терактов в Киеве МИД Италии призвал соотечественников покинуть Украину

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Свои рекомендации МИД Италии связал с безопасностью
Свои рекомендации МИД Италии связал с безопасностью
Фото: pixabay.com

17 октября МИД Италии через свой сайт призвал сограждан отказаться от поездок в Украину и покинуть страну, если они уже находятся там.

Свой призыв ведомство связало с безопасностью.

"17 октября в Киеве и других городах страны произошли новые теракты. [...] Категорически не рекомендуется совершать поездки в Украину в любом качестве. Соотечественникам, все еще находящимся в Украине, настоятельно рекомендуетм использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны", – говорится в сообщении.

Итальянские дипломаты подчеркнули, что выезжать из Украины стоит в период, когда не действует комендантский час.

"Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах. В любом случае рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность", – объяснили в МИД.

В сообщении отмечается, что посольство Италии в Украине работает в Киеве с 18 апреля, но у него ограниченные возможности для оказания помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 октября российские оккупанты, по данным мэра Виталия Кличко, выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе. Большую часть сбила противовоздушная оборона.

В результате один из дронов попал в жилой дом, он частично разрушен. Погибли четыре человека, завалы еще разбирают.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, теракт, Италия, посольство, война, комендантский час, беспилотники, МИД Италии, война России против Украины, дипломаты, безопасность, российские оккупанты
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