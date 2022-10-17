После российских терактов в Киеве МИД Италии призвал соотечественников покинуть Украину

Свой призыв ведомство связало с безопасностью.

"17 октября в Киеве и других городах страны произошли новые теракты. [...] Категорически не рекомендуется совершать поездки в Украину в любом качестве. Соотечественникам, все еще находящимся в Украине, настоятельно рекомендуетм использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны", – говорится в сообщении.

Итальянские дипломаты подчеркнули, что выезжать из Украины стоит в период, когда не действует комендантский час.

"Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах. В любом случае рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность", – объяснили в МИД.

В сообщении отмечается, что посольство Италии в Украине работает в Киеве с 18 апреля, но у него ограниченные возможности для оказания помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)