"Только намеками отвечали". Путин заявил, что Россия никогда не говорила о применении своего ядерного оружия

Путин назвал разговоры о ядерном оружии провокациями.

"Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижении [...] целей повлиять на наших друзей, наших союзников, повлиять на нейтральные государства, сказать: "Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо больше ее поддерживать, не надо с ней больше сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать", – сказал он.

Глава Кремля считает, что происходящее имеет "примитивную цель".

"Что происходит в действительности? Мы ведь инициативные, ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", – заявил Путин.