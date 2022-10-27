"Только намеками отвечали". Путин заявил, что Россия никогда не говорила о применении своего ядерного оружия

Путин назвал разговоры о ядерном оружии провокациями.
"Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижении [...] целей повлиять на наших друзей, наших союзников, повлиять на нейтральные государства, сказать: "Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо больше ее поддерживать, не надо с ней больше сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать", – сказал он.
Глава Кремля считает, что происходящее имеет "примитивную цель".
"Что происходит в действительности? Мы ведь инициативные, ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", – заявил Путин.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.