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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин уничтожает Украину, потому что не может ее завоевать – Боррель

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Боррель подчеркнул, что цель Путина разрушение энергетической инфраструктуры Украины
Боррель подчеркнул, что цель Путина – разрушение энергетической инфраструктуры Украины
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин "уничтожает" Украину в связи с тем, что российская армия не смогла завоевать ее за две недели. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил изданию La Nacion в интервью 26 октября.

Он отметил, что в рамках "быстрой войны" Путин собирался установить в Украине "пророссийский режим в стиле Беларуси". И теперь наблюдается "систематическое разрушение" Украины, в том числе артиллерией и дронами разных типов.

Боррель считает, что целью Путина является разрушение в том числе энергетической инфраструктуры, чтобы у Украины зимой "не было ни электричества, ни тепла, ни света".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.

26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".

В американском институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, электричество, вторжение, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, Жозеп Боррель
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