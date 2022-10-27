Путин уничтожает Украину, потому что не может ее завоевать – Боррель

Он отметил, что в рамках "быстрой войны" Путин собирался установить в Украине "пророссийский режим в стиле Беларуси". И теперь наблюдается "систематическое разрушение" Украины, в том числе артиллерией и дронами разных типов.

Боррель считает, что целью Путина является разрушение в том числе энергетической инфраструктуры, чтобы у Украины зимой "не было ни электричества, ни тепла, ни света".

Война России против Украины. Главное (обновляется)