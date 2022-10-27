Путин уничтожает Украину, потому что не может ее завоевать – Боррель

Он отметил, что в рамках "быстрой войны" Путин собирался установить в Украине "пророссийский режим в стиле Беларуси". И теперь наблюдается "систематическое разрушение" Украины, в том числе артиллерией и дронами разных типов.
Боррель считает, что целью Путина является разрушение в том числе энергетической инфраструктуры, чтобы у Украины зимой "не было ни электричества, ни тепла, ни света".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.
26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".
В американском институте исследования войны полагают: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.