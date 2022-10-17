ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша будет участвовать в обучении украинских военных – Боррель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
27 стран ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения Вооруженных сил Украины
27 стран ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения Вооруженных сил Украины
Фото: Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Польша будет в числе стран, где пройдут обучение украинские военные в рамках новой тренировочной миссии Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об этом 17 октября на брифинге перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, который TIMELINE right now транслировал в YouТube.

По его словам, миссия будет размещаться не на территории Украины, а в нескольких соседних странах. 

"Польша, конечно, одна из них", – сказал дипломат.

Он заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.

"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", – отметил Боррель, комментируя вопрос об истощении средств для компенсации странам-союзникам за поставленное вооружение.

О том, что 27 стран – членов ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения украинских военнослужащих (EUMAM) на территории нескольких государств, 12 октября сообщили сразу несколько СМИ. Kyiv Post и Le Figaro со ссылкой на закрытую ленту AFP написали, что "миссия должна будет провести обучение большого количества личного состава украинских сил".

По словам двух дипломатов, прокомментировавших принятый проект на условиях анонимности, миссия позволит "первоначально"  обучить 15 тыс. украинских военных. Миссия EUMAM будет финансироваться за счет пожертвований Европейского фонда мира (EPF).

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.

В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.

Теги: Украина, Польша, военная помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Клопотенко опубликовал рецепт оладий, которыми жительница освобожденной Балаклеи угощала украинских защитников
Никитюк показала, как снимает стресс
Никитюк показала, как снимает стресс
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
Марина Боржемская показала подросших детей от Узелкова
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
49-летняя Клум прикрыла зону бикини тортом и поела его перед камерой. Видео
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
Цибульская рассказала, кричит ли она на сына
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (58763)
2
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42102)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (33103)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (28155)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (26722)
6
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды (24603)
7
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24086)
8
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22073)
 
 
 
 