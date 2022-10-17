Польша будет участвовать в обучении украинских военных – Боррель

27 стран ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения Вооруженных сил Украины Фото: Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, миссия будет размещаться не на территории Украины, а в нескольких соседних странах.

"Польша, конечно, одна из них", – сказал дипломат.

Он заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.

"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", – отметил Боррель, комментируя вопрос об истощении средств для компенсации странам-союзникам за поставленное вооружение.

О том, что 27 стран – членов ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения украинских военнослужащих (EUMAM) на территории нескольких государств, 12 октября сообщили сразу несколько СМИ. Kyiv Post и Le Figaro со ссылкой на закрытую ленту AFP написали, что "миссия должна будет провести обучение большого количества личного состава украинских сил".

По словам двух дипломатов, прокомментировавших принятый проект на условиях анонимности, миссия позволит "первоначально" обучить 15 тыс. украинских военных. Миссия EUMAM будет финансироваться за счет пожертвований Европейского фонда мира (EPF).