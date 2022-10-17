Польша будет участвовать в обучении украинских военных – Боррель

По его словам, миссия будет размещаться не на территории Украины, а в нескольких соседних странах.
"Польша, конечно, одна из них", – сказал дипломат.
Он заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.
"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", – отметил Боррель, комментируя вопрос об истощении средств для компенсации странам-союзникам за поставленное вооружение.
О том, что 27 стран – членов ЕС на уровне послов договорились об организации военной миссии для обучения украинских военнослужащих (EUMAM) на территории нескольких государств, 12 октября сообщили сразу несколько СМИ. Kyiv Post и Le Figaro со ссылкой на закрытую ленту AFP написали, что "миссия должна будет провести обучение большого количества личного состава украинских сил".
По словам двух дипломатов, прокомментировавших принятый проект на условиях анонимности, миссия позволит "первоначально" обучить 15 тыс. украинских военных. Миссия EUMAM будет финансироваться за счет пожертвований Европейского фонда мира (EPF).
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.