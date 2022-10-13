ЕС планирует одобрить транш военной помощи Украине, ее сумма превысит €3 млрд – Боррель

"С точки зрения нашей поддержки Украине, я сообщу членам НАТО, что мы собираемся одобрить – надеюсь, в следующий понедельник [17 октября] в Люксембурге – новый транш нашей военной поддержки украинским Вооруженным силам. Они получат более €3 млрд из ресурсов Европейского фонда мира", – сказал Боррель.

Также ЕС планирует создать военно-учебную миссию для поддержки украинской армии.

"Сейчас, когда [президент РФ Владимир] Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько это необходимо, и так долго, как это необходимо. Мы продолжим оказывать военную поддержку, чтобы противостоять любому российскому военному нападению, любой эскалации войны. Мы хотим найти дипломатическое решение этой войны как можно скорее. Но мы будем решительно и с усилением военной поддержки Украины противостоять любой эскалации со стороны России", – сказал глава европейской дипломатии.