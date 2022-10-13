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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС планирует одобрить транш военной помощи Украине, ее сумма превысит €3 млрд – Боррель

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Боррель: Сейчас, когда Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку
Боррель: Сейчас, когда Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку
Фото: EPA

Евросоюз планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября во время выступления перед встречей министров обороны НАТО, его речь опубликовала Европейская служба внешних связей.

"С точки зрения нашей поддержки Украине, я сообщу членам НАТО, что мы собираемся одобрить – надеюсь, в следующий понедельник [17 октября] в Люксембурге – новый транш нашей военной поддержки украинским Вооруженным силам. Они получат более €3 млрд из ресурсов Европейского фонда мира", – сказал Боррель.

Также ЕС планирует создать военно-учебную миссию для поддержки украинской армии.

"Сейчас, когда [президент РФ Владимир] Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько это необходимо, и так долго, как это необходимо. Мы продолжим оказывать военную поддержку, чтобы противостоять любому российскому военному нападению, любой эскалации войны. Мы хотим найти дипломатическое решение этой войны как можно скорее. Но мы будем решительно и с усилением военной поддержки Украины противостоять любой эскалации со стороны России", – сказал глава европейской дипломатии.

Контекст:

В конце июля в ЕС принял решение о предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму €500 млн (всего – €2,5 млрд).

7 октября Боррель анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине, но не указывал сумму.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, военная помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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