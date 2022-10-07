Евросоюз анонсировал новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Заявление прозвучало на саммите Европейского политического сообщества, который 6 октября открылся в Праге (Чехия). В нем принимают участие делегации из 44 стран, в том числе из Украины.
Боррель отметил, что намерен просить лидеров ЕС поддержать предложение о выделении нового транша для Европейского фонда мира. Они пойдут на оказание военной поддержки Украине и обучение Вооруженных сил Украины.
Накануне Верховный представитель ЕС по внешней политике заявил в Twitter что встреча в Праге подчеркивает международную изоляцию Москвы из-за войны в Украине и станет "способом поиска нового порядка без России".
ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ, об этом Боррель заявлял 17 мая.
В конце июля в ЕС принял решение о предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму €500 млн (всего – €2,5 млрд).