"Объединились во имя мира, безопасности и процветания". В Праге прошло первое заседание Европейского политического сообщества

По словам Шмыгаля, сегодня лидеры ЕС и других стран обсуждали "энергетические вызовы". Он отметил, что для стран Европы сейчас критически важно отказаться от российских энергетических ресурсов. Шмыгаль заявил, что Украина может помочь ЕС в преодолении энергетического кризиса предоставив ей свои подземные хранилища газа. Кроме того, при наличии полного контроля над Запорожской атомной электростанцией, Украина будет способна поставлять большие объемы электроэнергии в Европу, добавил он.
"Необходимо продолжать санкционное давление, особенно в отношении российских энергоресурсов, пока Россия не выведет свои войска за пределы международно признанных границ Украины и не заплатит за все свои преступления", – отметил премьер-министр.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отметила, что приоритеты работы платформы – "перестать полагаться на российскую энергию" и победить войну президента РФ Владимира Путина. В своей статье, опубликованной 6 октября, премьер-министр Великобритании заявила, что президент РФ Владимир Путин надеется, что "сможет разделить ЕС и партнеров в борьбе за энергоносители, но ему нужно показать, что он не прав".
В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в такой "критический момент необходимо переосмыслить и изменить энергетическую безопасность в ЕС". В частности, с помощью сотрудничества с Норвегией.
At this critical juncture, we must rethink and reshape energy security in Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2022
Norway is our close, reliable partner in this. *
Through our joint Task Force, we continue to explore workable ways to stabilise energy markets.
* * My joint statement with @jonasgahrstore ↓
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил что встреча подчеркивает международную изоляцию Москвы из-за войны в Украине и станет "способом поиска нового порядка без России". Видео его комментария опубликовано в Twitter.
Europe’s geostrategic environment doesn’t allow to separate security and prosperity— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 6, 2022
They are closely interlinked and there is no space for strategic ambiguity
European leaders of 44 countries discuss how to shape security and cooperation on our continenthttps://t.co/wPMMZF0Vkc pic.twitter.com/5pCYn2vD03
"Для стратегического диалога в континентальном масштабе родилось европейское политическое сообщество. 44 нации вместе несут идею единства", – написал в Twitter президент Франции Эммануель Макрон.
October 6, 2022
Глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter написал, что"европейские лидеры со всего континента объединились во имя мира, безопасности и процветания".
European leaders from all across the continent united for peace, security and prosperity.#EPC pic.twitter.com/sh8uiDnzUZ— Charles Michel (@CharlesMichel) October 6, 2022
По видео связи к участникам саммита обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Европейское политическое сообщество имеет реальную возможность стать европейским сообществом мира.
"Мы с вами сейчас в сильных условиях, чтобы направить всю возможную мощь Европы в завершение войны и гарантирование долгосрочного мира для Украины, Европы, мира. Украина никогда не хотела этой войны. Украина не делала ничего, чтобы ее спровоцировать. Украина всегда была лидером в мирном урегулировании. И все вы хорошо осведомлены о том, сколько всего делала Украина, чтобы попытаться убедить Россию жить без войны", – цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.
Как сообщило Reuters, Европейское политическое сообщество включает в себя несколько стран, ожидающих вступления в ЕС, и единственную, когда-либо вышедшую из блока, Великобританию. Официального коммюнике после саммита не предусмотрено, в то же время на его полях прошло множество двусторонних встреч, отметило агентство.
Сотрудничество в рамках Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон в мае. Политик заявил, что формат должен быть открыт для стран, придерживающихся основных ценностей ЕС и допускающих сотрудничество в таких областях, как безопасность, энергетика и инфраструктура.
Новый формат призван стать средством углубления отношений между ЕС и его соседями, в том числе странами – кандидатами в члены ЕС, такими как Украина и Молдова. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit.