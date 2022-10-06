"Объединились во имя мира, безопасности и процветания". В Праге прошло первое заседание Европейского политического сообщества

По словам Шмыгаля, сегодня лидеры ЕС и других стран обсуждали "энергетические вызовы". Он отметил, что для стран Европы сейчас критически важно отказаться от российских энергетических ресурсов. Шмыгаль заявил, что Украина может помочь ЕС в преодолении энергетического кризиса предоставив ей свои подземные хранилища газа. Кроме того, при наличии полного контроля над Запорожской атомной электростанцией, Украина будет способна поставлять большие объемы электроэнергии в Европу, добавил он.

"Необходимо продолжать санкционное давление, особенно в отношении российских энергоресурсов, пока Россия не выведет свои войска за пределы международно признанных границ Украины и не заплатит за все свои преступления", – отметил премьер-министр.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отметила, что приоритеты работы платформы – "перестать полагаться на российскую энергию" и победить войну президента РФ Владимира Путина. В своей статье, опубликованной 6 октября, премьер-министр Великобритании заявила, что президент РФ Владимир Путин надеется, что "сможет разделить ЕС и партнеров в борьбе за энергоносители, но ему нужно показать, что он не прав".

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в такой "критический момент необходимо переосмыслить и изменить энергетическую безопасность в ЕС". В частности, с помощью сотрудничества с Норвегией.

At this critical juncture, we must rethink and reshape energy security in Europe.



Norway is our close, reliable partner in this. *



Through our joint Task Force, we continue to explore workable ways to stabilise energy markets.



* * My joint statement with @jonasgahrstore ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2022

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил что встреча подчеркивает международную изоляцию Москвы из-за войны в Украине и станет "способом поиска нового порядка без России". Видео его комментария опубликовано в Twitter.

Europe’s geostrategic environment doesn’t allow to separate security and prosperity

They are closely interlinked and there is no space for strategic ambiguity

European leaders of 44 countries discuss how to shape security and cooperation on our continenthttps://t.co/wPMMZF0Vkc pic.twitter.com/5pCYn2vD03 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 6, 2022

"Для стратегического диалога в континентальном масштабе родилось европейское политическое сообщество. 44 нации вместе несут идею единства", – написал в Twitter президент Франции Эммануель Макрон.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter написал, что"европейские лидеры со всего континента объединились во имя мира, безопасности и процветания".

European leaders from all across the continent united for peace, security and prosperity.#EPC pic.twitter.com/sh8uiDnzUZ — Charles Michel (@CharlesMichel) October 6, 2022

По видео связи к участникам саммита обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Европейское политическое сообщество имеет реальную возможность стать европейским сообществом мира.

"Мы с вами сейчас в сильных условиях, чтобы направить всю возможную мощь Европы в завершение войны и гарантирование долгосрочного мира для Украины, Европы, мира. Украина никогда не хотела этой войны. Украина не делала ничего, чтобы ее спровоцировать. Украина всегда была лидером в мирном урегулировании. И все вы хорошо осведомлены о том, сколько всего делала Украина, чтобы попытаться убедить Россию жить без войны", – цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube