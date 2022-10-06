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"Газ крови Путина". На реке в центре Праги развернули надувной газопровод

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Активисты "Гринпис" призывают лидеров стран ЕС отказать от ископаемого топлива
Активисты "Гринпис" призывают лидеров стран ЕС отказать от ископаемого топлива
Фото: EPA

Активисты чешского отделения "Гринпис" развернули на реке Влтава в центре Праги (Чехия) надувной газопровод с надписью "Газ крови Путина". Об этом 6 октября сообщило местное издание Prague Morning.

"Газопровод" разместили напротив Пражского града, где сегодня встречались лидеры Европейского союза и других стран в рамках Европейского политического сообщества.

Представитель активистов Мириам Макурова рассказала изданию, что они хотели послать "четкий сигнал политикам": нельзя продолжать углублять отношения с индустрией ископаемого топлива, а также игнорировать инвестиции в возобновляемые источники энергии. "Гринпис" рассматривает военную агрессию России против Украины "как возможность для европейских стран ускорить отказ от углеводородов, сократить выбросы и решить проблему изменения климата", отметили активисты.

Фото: EPA
Фото: EPA

Томаш Галин, представитель одной из энергетических компаний ЕС, заявил Prague Morning, что зима 2023/2024 может быть еще хуже следующей, если европейские правительства останутся зависимыми от поставок газа и нефти. Он считает, что ограничение цен на газ, которое сейчас обсуждают лидеры ЕС, принесет только "временное облегчение". По его мнению, то, что в ЕС не было разработано новых программ по утеплению домов, замене газовых котлов тепловыми насосами и установке солнечных батарей на крышах, – "позорно".

Фото: EPA
Фото: EPA

Контекст:

6 октября в Праге состоялось первое заседание платформы Европейского политического сообщества (ЕРС). Как сообщило чешское издание Aroundprague, для участия в саммите в столицу Чехии прибыли лидеры более 40 европейских стран. Как написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, "европейские лидеры со всего континента объединились во имя мира, безопасности и процветания".

Теги: Чехия, газ, климат, газопровод, Европейский союз
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