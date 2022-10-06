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Страны ЕС готовят "динамический коридор цен на газ" – Reuters

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Лидеры стран ЕС обсудят введение предельной цены на газ
Лидеры стран ЕС обсудят введение предельной цены на газ
Фото: EPA

Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" для газа. Таким образом они хотят снизить высокие цены на энергоносители и темпы роста инфляции.

Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном 6 октября, со ссылкой на соответствующий документ с наработками стран Евросоюза.

Как сообщило агентство, 5 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС обсудить различные идеи граничной цены на газ. Они поднимут этот вопрос в пятницу, 7 октября, на встрече в Праге (Чехия). Свои идеи Еврокомиссия еще не презентовала, пишет Reuters, поэтому некоторые страны готовят свои предложения.

В частности, есть предложение установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене газа рынка. В случае необходимости можно будет совершать сделки по ценам выше коридора, говорится в сообщении. 

Глава Еврокомиссии объяснила, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине".

Как сообщало издание Financial Times, предложение об ограничении цены на газ разделило государства – члены ЕС на тех, кто поддерживает, и тех, кто против. Вторые считает, что это "поставит под угрозу безопасность поставок в Европу и увеличит потребление", отметило издание.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Теги: Чехия, инфляция, газ, Еврокомиссия, импорт, цены, Урсула фон дер Ляйен, Европа, российский газ, встреча
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