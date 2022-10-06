Страны ЕС готовят "динамический коридор цен на газ" – Reuters

Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном 6 октября, со ссылкой на соответствующий документ с наработками стран Евросоюза.

Как сообщило агентство, 5 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС обсудить различные идеи граничной цены на газ. Они поднимут этот вопрос в пятницу, 7 октября, на встрече в Праге (Чехия). Свои идеи Еврокомиссия еще не презентовала, пишет Reuters, поэтому некоторые страны готовят свои предложения.

В частности, есть предложение установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене газа рынка. В случае необходимости можно будет совершать сделки по ценам выше коридора, говорится в сообщении.

Глава Еврокомиссии объяснила, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине".

Как сообщало издание Financial Times, предложение об ограничении цены на газ разделило государства – члены ЕС на тех, кто поддерживает, и тех, кто против. Вторые считает, что это "поставит под угрозу безопасность поставок в Европу и увеличит потребление", отметило издание.