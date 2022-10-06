В Нидерландах есть месторождение, которое может заменить российский газ. Но его хотят закрыть из-за риска землетрясений

С 1963 года это месторождение является основой газоснабжения в Европе. Даже спустя полвека добычи в месторождении по-прежнему остается примерно 450 млрд м³ газа стоимостью в $1 трлн.

По данным компании Shell Plc, которая участвует в эксплуатации месторождения, ежегодно можно добывать примерно на 50 млрд м³ газа больше, чем сейчас.

Однако добыча газа приводит к землетрясениям, которые повреждают жилые дома. В регионе из примерно 327 тыс. домов 127 тыс. имеют определенные повреждения. С 2012 года в этом районе было снесено более 330 зданий, поскольку землетрясения сделали их опасными для использования.

С 2014 года правительство Нидерландов устанавливает все более строгие ограничения на добычу из месторождения. Она упала с 54 млрд м³ газа в 2013 году до 4,5 млрд м³ в 2022-м. Приблизительно в 2025–2028 годах месторождение планируют закрыть.

На Россию приходилась примерно треть европейского импорта газа до полномасштабного вторжения в Украину, но в ответ на санкции РФ ограничила поставки. По оценкам Shell, из Гронингена можно было бы дополнительно добывать 46 млрд м³ и это заменило бы российские поставки.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон отметил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение о закрытии месторождения. Но правительство Нидерландов отвергает призывы увеличить бурение, потому что не хочет подвергаться критике со стороны местного населения. Хотя премьер-министр Марк Рютте не исключает, что, возможно, придется добывать газ из Гронингена, но только в критической ситуации, если все "пойдет не так, как надо".