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Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ – Bloomberg

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"Газпром" разрешил Венгрии пролонгировать часть платежей за поставки газа
"Газпром" разрешил Венгрии пролонгировать часть платежей за поставки газа
Фото: EPA

Венгрия договорилась с российской компанией "Газпром" о том, чтобы отложить платежи за газ в размере около €1,9 млрд в период отопительного сезона. Об этом 4 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В понедельник, 3 октября, Венгрия объявила, что получила от "Газпрома" трехлетнюю отсрочку платежей, которые она должна была внести в течение шести месяцев. Условия сделки не раскрывались.

По данным двух источников Bloomberg, в первый год Венгрия заплатит 20% суммы, срок выплаты которой продлевается, а в следующие два года — по 40%. Пролонгированная сумма предусматривает процентную ставку, эквивалентную трехлетнему международному суверенному долгу Венгрии по состоянию на середину сентября. По данным издания, она тогда составляла около 3,5%.

Из этого следует, что в течение зимы Венгрия заплатит "Газпрому" за газ, без учета пролонгированной суммы, около €4 млрд.

В Будапеште заявили, что на пролонгированную сумму нет ограничений и она может увеличиться вместе с ростом рыночной цены на природный газ.

Контекст:

По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году – до начала войны в Украине, – Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти.

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в новом (восьмом) пакете санкций Евросоюза против России утверждены исключения, которых требовала венгерская сторона.

Теги: Газпром, Россия, газ, Венгрия
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