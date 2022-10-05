Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ – Bloomberg

В понедельник, 3 октября, Венгрия объявила, что получила от "Газпрома" трехлетнюю отсрочку платежей, которые она должна была внести в течение шести месяцев. Условия сделки не раскрывались.
По данным двух источников Bloomberg, в первый год Венгрия заплатит 20% суммы, срок выплаты которой продлевается, а в следующие два года — по 40%. Пролонгированная сумма предусматривает процентную ставку, эквивалентную трехлетнему международному суверенному долгу Венгрии по состоянию на середину сентября. По данным издания, она тогда составляла около 3,5%.
Из этого следует, что в течение зимы Венгрия заплатит "Газпрому" за газ, без учета пролонгированной суммы, около €4 млрд.
В Будапеште заявили, что на пролонгированную сумму нет ограничений и она может увеличиться вместе с ростом рыночной цены на природный газ.
По долгосрочному соглашению с Россией, подписанному в прошлом году – до начала войны в Украине, – Венгрия получает 3,5 млрд м³ газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 млрд м³ по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.
5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в новом (восьмом) пакете санкций Евросоюза против России утверждены исключения, которых требовала венгерская сторона.