Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ – Bloomberg

В понедельник, 3 октября, Венгрия объявила, что получила от "Газпрома" трехлетнюю отсрочку платежей, которые она должна была внести в течение шести месяцев. Условия сделки не раскрывались.

По данным двух источников Bloomberg, в первый год Венгрия заплатит 20% суммы, срок выплаты которой продлевается, а в следующие два года — по 40%. Пролонгированная сумма предусматривает процентную ставку, эквивалентную трехлетнему международному суверенному долгу Венгрии по состоянию на середину сентября. По данным издания, она тогда составляла около 3,5%.

Из этого следует, что в течение зимы Венгрия заплатит "Газпрому" за газ, без учета пролонгированной суммы, около €4 млрд.

В Будапеште заявили, что на пролонгированную сумму нет ограничений и она может увеличиться вместе с ростом рыночной цены на природный газ.