Еврокомиссия предлагает ЕС ограничить цены на российский газ

Еврокомиссия просит ЕС быть "готовым" ввести ограничения на импорт трубопроводного газа, а также ввести отдельный контрольный показатель для сжиженного природного газа, говорится в материале.
Как отметило издание, это необходимо для того, чтобы уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время комиссия не уточнила цифру уровня каких-либо ограничений.
Кроме того, Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, "получающих прибыль от текущей волатильности рынка", и рекомендовал ввести так называемые автоматические выключатели, которые позволили бы энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных колебаний цен.
По информации Financial Times, предложение об ограничении цены на газ разделило государства – члены ЕС на тех, кто поддерживает, и тех, кто против. Вторые считает, что это "поставит под угрозу безопасность поставок в Европу и увеличит потребление", отметило издание.
Документ будет обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на их второй экстренной встрече, которая состоится в пятницу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).