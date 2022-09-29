Еврокомиссия предлагает ЕС ограничить цены на российский газ

Еврокомиссия просит ЕС быть "готовым" ввести ограничения на импорт трубопроводного газа, а также ввести отдельный контрольный показатель для сжиженного природного газа, говорится в материале.

Как отметило издание, это необходимо для того, чтобы уменьшить влияние высоких цен на газ на счета за электроэнергию. В то же время комиссия не уточнила цифру уровня каких-либо ограничений.

Кроме того, Брюссель также работает над тем, чтобы ограничить влияние спекулянтов, "получающих прибыль от текущей волатильности рынка", и рекомендовал ввести так называемые автоматические выключатели, которые позволили бы энергетическим биржам останавливать торговлю в случае значительных колебаний цен.

По информации Financial Times, предложение об ограничении цены на газ разделило государства – члены ЕС на тех, кто поддерживает, и тех, кто против. Вторые считает, что это "поставит под угрозу безопасность поставок в Европу и увеличит потребление", отметило издание.

Документ будет обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на их второй экстренной встрече, которая состоится в пятницу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине".