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Финляндия сократила потребление природного газа, установив рекорд в Европе – СМИ

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По информации СМИ, в начале года потребление газа во всем ЕС снизилось всего на 6%
По информации СМИ, в начале года потребление газа во всем ЕС снизилось всего на 6%
Фото: EPA

Использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое в начале года. Об этом сообщила 14 сентября финская газета Helsingin sanomat.

В январе-августе 2022 года в Финляндии было потреблено около 8,8 тераватт-часов природного газа, а за январь – август 2021 года – 17,8 тераватт-часов. Цифры не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в городе Пори и коммуне Торнио – они обслуживают только местную промышленность.

Helsingin sanomat отметило, что снижение потребления примерно на 50% является рекордом в Европе. Так, в начале года потребление газа во всем ЕС снизилось всего на 6% по сравнению с предыдущим годом, а в некоторых странах потребление немного выросло. Целью ЕС является сокращение потребления газа на 15%.

По мнению экспертов, пишет газета, одно из объяснений этого состоит в том, что в Финляндии мало домов с индивидуальным газовым отоплением. При этом производители централизованного тепла смогли заменить природный газ другими видами топлива – углем, биомассой или торфом. Изменение топлива было обусловлено ростом стоимости газа, заявили эксперты.

Ранее в Финляндии опасались, пишет издание, что прекращение поставок российского газа в мае этого года повлечет за собой проблемы, но "пока их удалось избежать".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

До энергетического кризиса в Европе около трети природного газа в Финляндии использовалось для производства электроэнергии и тепла, но сейчас потребление природного газа практически упало до нуля.

Теги: Россия, газ, отопление, Финляндия, электроэнергия, рекорд, Европа, LNG-терминал, теплоснабжение
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