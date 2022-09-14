Финляндия сократила потребление природного газа, установив рекорд в Европе – СМИ

По информации СМИ, в начале года потребление газа во всем ЕС снизилось всего на 6% Фото: EPA

В январе-августе 2022 года в Финляндии было потреблено около 8,8 тераватт-часов природного газа, а за январь – август 2021 года – 17,8 тераватт-часов. Цифры не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в городе Пори и коммуне Торнио – они обслуживают только местную промышленность.

Helsingin sanomat отметило, что снижение потребления примерно на 50% является рекордом в Европе. Так, в начале года потребление газа во всем ЕС снизилось всего на 6% по сравнению с предыдущим годом, а в некоторых странах потребление немного выросло. Целью ЕС является сокращение потребления газа на 15%.

По мнению экспертов, пишет газета, одно из объяснений этого состоит в том, что в Финляндии мало домов с индивидуальным газовым отоплением. При этом производители централизованного тепла смогли заменить природный газ другими видами топлива – углем, биомассой или торфом. Изменение топлива было обусловлено ростом стоимости газа, заявили эксперты.

Ранее в Финляндии опасались, пишет издание, что прекращение поставок российского газа в мае этого года повлечет за собой проблемы, но "пока их удалось избежать".