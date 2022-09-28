Европе хватит газа на эту зиму, даже если Россия прекратит поставки – Bloomberg

По данным агентства, ускоренные темпы закупки сжиженного природного газа позволят Европе компенсировать поставки из РФ.

В то же время будущей зимой Европа может импортировать на 40% больше газа, чем годом ранее. А следующим летом увеличить объемы закупки на 14%. Это позволит возместить полное прекращение импорта российского газа с 1 октября.

Базовый сценарий, который рассматривают аналитики Bloomberg, предполагает, что погодные условия будут соответствовать средним показателям за последние 10 лет. В случае прекращения поставок из РФ ожидается, что Европа импортирует 40 млн тонн сжиженного газа этой зимой и немного больше летом для пополнения своих запасов. Таким образом 12 млн тонн спотового объема останется для азиатских стран. Однако, если в Азии будет холодная зима, это увеличит конкуренцию за газ в мире и приведет к росту цен.