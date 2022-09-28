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Европе хватит газа на эту зиму, даже если Россия прекратит поставки – Bloomberg

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14 сентября Урсула фон дер Ляйен сообщала, что газовые хранилища Европы заполнены на 84%
14 сентября Урсула фон дер Ляйен сообщала, что газовые хранилища Европы заполнены на 84%
Фото: ЕРА

Европейским странам хватит газа на эту зиму, даже если Россия прекратит поставки. Об этом говорится в статье Bloomberg.

По данным агентства, ускоренные темпы закупки сжиженного природного газа позволят Европе компенсировать поставки из РФ.

В то же время будущей зимой Европа может импортировать на 40% больше газа, чем годом ранее. А следующим летом увеличить объемы закупки на 14%. Это позволит возместить полное прекращение импорта российского газа с 1 октября.

Базовый сценарий, который рассматривают аналитики Bloomberg, предполагает, что погодные условия будут соответствовать средним показателям за последние 10 лет. В случае прекращения поставок из РФ ожидается, что Европа импортирует 40 млн тонн сжиженного газа этой зимой и немного больше летом для пополнения своих запасов. Таким образом 12 млн тонн спотового объема останется для азиатских стран. Однако, если в Азии будет холодная зима, это увеличит конкуренцию за газ в мире и приведет к росту цен.

Контекст:

Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

14 сентября фон дер Ляйен сообщила, что газовые хранилища Европы заполнены на 84%. По ее словам, в ЕС уже диверсифицировались от России к надежным поставщикам – таким, как США, Норвегия и Алжир.

Теги: Россия, газ, санкции, импорт, зима, Европа, Евросоюз, российский газ
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