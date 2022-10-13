У Запада не закончится оружие для Украины – министр обороны Великобритании

Уоллес отметил, что, "в отличие от России, которая уже изолировала себя", Запад может перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем в данный момент и занимается.
На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет строить догадки, но добавил, что члены Альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность, "с чем бы мы ни столкнулись".
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы своевременно оказывать Украине необходимую поддержку.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн".
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.