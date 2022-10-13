У Запада не закончится оружие для Украины – министр обороны Великобритании

Уоллес отметил, что, "в отличие от России, которая уже изолировала себя", Запад может перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем в данный момент и занимается.

На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет строить догадки, но добавил, что члены Альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность, "с чем бы мы ни столкнулись".