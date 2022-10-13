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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Запада не закончится оружие для Украины – министр обороны Великобритании

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Бен Уоллес высказался о поставках оружия Украине
Бен Уоллес высказался о поставках оружия Украине
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что нет риска, что у западных союзников закончится оружие для поддержки Украины. Об этом он сказал, выступая перед журналистами, сообщает BBC News 13 октября.

Уоллес отметил, что, "в отличие от России, которая уже изолировала себя", Запад может перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем в данный момент и занимается.

На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет строить догадки, но добавил, что члены Альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность, "с чем бы мы ни столкнулись".

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы своевременно оказывать Украине необходимую поддержку.

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн".

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Теги: НАТО, оружие, военная помощь
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