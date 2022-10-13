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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поставка нового оружия. Украина и Франция подписали грантовое соглашение в сфере безопасности и обороны

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Соглашение позволяет поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Украины и Франции
Соглашение позволяет поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Украины и Франции
Фото: Міністерство оборони України / Telegram

Министры обороны Украины Алексей Резников и Франции Себастьян Лекорню подписали соглашение о предоставлении Украине грантов в секторе безопасности и обороны. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.

По словам Резникова, соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона.

Также министр поблагодарил Францию за поддержку украинской армии.

Контекст:

С начала войны Франция выделила €100 млн для финансирования и доставки гуманитарных предметов первой необходимости, медицинского снаряжения, автомобилей гражданской защиты и поддержки сельского хозяйства Украины, говорится на сайте французской дипломатии.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

Эммануэль Макрон сказал в интервью телеканалу France 2, опубликованному 12 октября, что Франция поставит Украине системы противовоздушной обороны. По его словам, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников.

Теги: Украина, оружие, Франция, война, оборона, Алексей Резников, Минобороны, Владимир Зеленский, война России против Украины, гранты, Эммануэль Макрон, соглашение, Себастьян Лекорню
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