Поставка нового оружия. Украина и Франция подписали грантовое соглашение в сфере безопасности и обороны

По словам Резникова, соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине согласно инициативе президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона.

Также министр поблагодарил Францию за поддержку украинской армии.

Контекст:

С начала войны Франция выделила €100 млн для финансирования и доставки гуманитарных предметов первой необходимости, медицинского снаряжения, автомобилей гражданской защиты и поддержки сельского хозяйства Украины, говорится на сайте французской дипломатии.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

Эммануэль Макрон сказал в интервью телеканалу France 2, опубликованному 12 октября, что Франция поставит Украине системы противовоздушной обороны. По его словам, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников.