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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция поставит Украине установки Caeser и системы ПВО

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Макрон заявил, что Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Макрон заявил, что Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО
Фото: EPA

Франция поставит Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2, опубликованным 12 октября.

Он уточнил, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников, цитирует его ответ Europe1.fr

Кроме того, отметил Макрон, рассматривается возможность поставки в Украину дополнительных артиллерийских систем Caeser. Франция уже поставила шесть таких с начала российского вторжения 24 февраля. Сейчас страна обсуждает поставки еще нескольких систем совместно с Данией. Их хотят осуществить "немедленно", добавил Макрон.

Министерство обороны Украины опубликовало видео под французскую песню о любви с благодарностью Франции за поставки Caeser.

Кроме того, Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО. 

10 октября Макрон провел срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после обстрелов, целью которых утром 10 октября стали украинские города. Президент Франции выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители. Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкого и Конотопа.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 10 октября выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника.  ВСУ сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – дроны-камикадзе.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

С начала войны Франция выделила €100 млн  для финансирования и доставки гуманитарных предметов первой необходимости, медицинского снаряжения, автомобилей гражданской защиты и поддержки сельского хозяйства Украины, говорится на сайте французской дипломатии.

Теги: Франция, Министерство обороны Украины, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, российские оккупанты
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