Франция поставит Украине установки Caeser и системы ПВО

Он уточнил, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников, цитирует его ответ Europe1.fr.
Кроме того, отметил Макрон, рассматривается возможность поставки в Украину дополнительных артиллерийских систем Caeser. Франция уже поставила шесть таких с начала российского вторжения 24 февраля. Сейчас страна обсуждает поставки еще нескольких систем совместно с Данией. Их хотят осуществить "немедленно", добавил Макрон.
Министерство обороны Украины опубликовало видео под французскую песню о любви с благодарностью Франции за поставки Caeser.
Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022
Emmanuel Macron! … and CAESARs!
* pic.twitter.com/JQDmAO6cjH
Кроме того, Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО.
10 октября Макрон провел срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после обстрелов, целью которых утром 10 октября стали украинские города. Президент Франции выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители. Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 10 октября выпустили 84 ракеты и 24 боевых беспилотника. ВСУ сбили 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников, 10 из которых – дроны-камикадзе.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.
С начала войны Франция выделила €100 млн для финансирования и доставки гуманитарных предметов первой необходимости, медицинского снаряжения, автомобилей гражданской защиты и поддержки сельского хозяйства Украины, говорится на сайте французской дипломатии.