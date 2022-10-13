Франция поставит Украине установки Caeser и системы ПВО

Макрон заявил, что Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО Фото: EPA

Он уточнил, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников, цитирует его ответ Europe1.fr.

Кроме того, отметил Макрон, рассматривается возможность поставки в Украину дополнительных артиллерийских систем Caeser. Франция уже поставила шесть таких с начала российского вторжения 24 февраля. Сейчас страна обсуждает поставки еще нескольких систем совместно с Данией. Их хотят осуществить "немедленно", добавил Макрон.

Министерство обороны Украины опубликовало видео под французскую песню о любви с благодарностью Франции за поставки Caeser.

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

* pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

Кроме того, Франция разместит около 20 танков Leckerc в Румынии, чтобы усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО.

10 октября Макрон провел срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после обстрелов, целью которых утром 10 октября стали украинские города. Президент Франции выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители. Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.