Макрон навредил Украине и ослабил ее – бывший генсек НАТО Расмуссен

В открытом доступе фрагменты интервью публикует издание Business AM.

Расмуссен заявил, что Макрон своей гибкостью по отношению к Путину "навредил Украине". Особенно он возмущен заявлениями французского президента о том, что "Путина нельзя унижать". Расмуссен считает: "Призывы не унижать Россию унижают саму Францию".

По его мнению, высказывания Макрона были "катастрофическими и глубоко вредными". По его мнению, ими он только "навредил Украине и ослабил ее".

Кроме того, он упрекнул Францию в недостаточной материальной поддержке Украины, отметив, что как для страны, которая является доминирующей военной державой в ЕС и страной с самым сильным вооружением в Европе, сделано мало.

Бывший генсек считает, что сейчас Макрон пытается изменить риторику и "вернуть себе инициативу". Но по его мнению, Макрон уже "ослабил международную сплоченность, даже если сейчас об этом жалеет".