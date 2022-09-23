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Макрон навредил Украине и ослабил ее – бывший генсек НАТО Расмуссен

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Макрон ослабил международную сплоченность, считает Расмуссен
Макрон ослабил международную сплоченность, считает Расмуссен
Фото: EPA

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен раскритиковал дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, за его телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналу Le Point, опубликованном 23 сентября.

В открытом доступе фрагменты интервью публикует издание Business AM

Расмуссен заявил, что Макрон своей гибкостью по отношению к Путину "навредил Украине". Особенно он возмущен заявлениями французского президента о том, что "Путина нельзя унижать". Расмуссен считает: "Призывы не унижать Россию унижают саму Францию". 

По его мнению, высказывания Макрона были "катастрофическими и глубоко вредными". По его мнению, ими он только "навредил Украине и ослабил ее". 

Кроме того, он упрекнул Францию в недостаточной материальной поддержке Украины, отметив, что как для страны, которая является доминирующей военной державой в ЕС и страной с самым сильным вооружением в Европе, сделано мало. 

Бывший генсек считает, что сейчас Макрон пытается изменить риторику и "вернуть себе инициативу". Но по его мнению, Макрон уже "ослабил международную сплоченность, даже если сейчас об этом жалеет".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ведет диалог с Россией с самого начала войны и продолжит вести его, стремясь достичь мира. Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.

Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным после  того, как стало известно о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов", однако беседа так и не состоялась. Марон назвал российские псевдореферендумы "провокацией" и "цинизмом" и заявил, что надеется на разговор с российским лидером в ближайшие дни.

22 сентября в интервью CNN Макрон заявил, что решение российского президента начать войну против Украины может быть последствием его изоляции в период пандемии COVID-19. "Другого рационального объяснения" у него нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, Андерс Фог Расмуссен, переговоры, дипломатические отношения, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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