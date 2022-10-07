ЕС работает над поставками Украине дополнительной военной техники, в том числе гаубиц Caesar – Макрон

Он отметил, что Франция работает "над несколькими запросами с несколькими членами ЕС".

Макрон добавил, что рассматривается возможность поставок Украине самоходных артиллерийских установок Caesar.

Контекст:

О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства Макрон объявил в апреле.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил.

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.