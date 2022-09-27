Франция отправит судно с гуманитарным грузом в Украину – МИД

По словам Катрин Колонны, речь о самой масштабной гуманитарной операции Франции Фото: ЕРА

По словам Колонны, корабль отправится в Украину из Марселя вечером, министр будет присутствовать при его отплытии.

"Это самая большая по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для реконструкции Украины более тонны гуманитарного груза", – заявила она.

Колонна напомнила, что сегодня в Украину прибыли криминалисты французской жандармерии, они будут работать в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области. Это уже вторая такая миссия, первая работала в Буче Киевской области, отметила глава МИД.

"Это подчеркивает, что все политическо-дипломатические действия для Франции так же важны, как и гуманитарные действия и действия по восстановлению Украины и всего, что касается борьбы с безнаказанностью", – добавила она.

Глава французского МИД также обратила внимание на контрнаступление, которое ведет Украина. По словам Колонны, во Франции впечатлены этим наступлением.