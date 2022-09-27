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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция отправит судно с гуманитарным грузом в Украину – МИД

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По словам Катрин Колонны, речь о самой масштабной гуманитарной операции Франции
По словам Катрин Колонны, речь о самой масштабной гуманитарной операции Франции
Фото: ЕРА

Франция 28 сентября отправит в Украину судно с гуманитарным грузом. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила в ходе брифинга в Киеве, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Колонны, корабль отправится в Украину из Марселя вечером, министр будет присутствовать при его отплытии. 

"Это самая большая по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для реконструкции Украины более тонны гуманитарного груза", – заявила она.

Колонна напомнила, что сегодня в Украину прибыли криминалисты французской жандармерии, они будут работать в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области. Это уже вторая такая миссия, первая работала в Буче Киевской области, отметила глава МИД. 

"Это подчеркивает, что все политическо-дипломатические действия для Франции так же важны, как и гуманитарные действия и действия по восстановлению Украины и всего, что касается борьбы с безнаказанностью", – добавила она. 

Глава французского МИД также обратила внимание на контрнаступление, которое ведет Украина. По словам Колонны, во Франции впечатлены этим наступлением. 

Контекст:

Колонна приехала в Киев 27 сентября. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила в поддержке со стороны Франции.

Также глава МИД Франции провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба рассказал, что ключевой темой встречибыли псевдорферендумы, проведенные Россией в четырех областях Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Франция, МИД Франции, гуманитарная помощь, Марсель, корабли, Катрин Колонна
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