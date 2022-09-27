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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обратился к "нейтральным странам": Отсидеться не получится, надо занимать позицию

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Кулеба: Время переговоров не настало исключительно из-за позиции Российской Федерации
Кулеба: Время переговоров не настало исключительно из-за позиции Российской Федерации
Фото: ЕРА

Россия не хочет переговоров о завершении войны против Украины, странам, которые предлагали свое посредничество, нужно "прекратить эту игру". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, трансляция велась в Facebook МИД.

Россия своими решениями последовательно демонстрирует, что она не стремится к миру и дипломатическому решению конфликта, подчеркнул Кулеба в ходе разговора о псевдореферендумах, организованных РФ на оккупированных территориях Украины. 

"И поэтому я хочу воспользоваться случаем, обратиться ко всем странам, которые в последнее время из разных уголков мира настаивали на необходимости переговоров, предлагали свои услуги в посредничестве между Россией и Украиной: Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас надо больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не настало, исключительно из-за позиции Российской Федерации", – добавил он. 

Кулеба напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона в Генассамблее ООН – он призывал государства, которые являются членами ООН и занимают нейтральную позицию, присоединиться к борьбе против российской агрессии. 

Глава МИД Украины назвал такие государства "так называемыми нейтральными странами, которые думают, что могут отсидеться". 

"Нет, к сожалению, отсидеться для вас не получится, надо занимать позицию – позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", – добавил он.

Контекст:

С 23 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей проходят пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты, заявлял президент РФ Владимир Путин.

При этом глава Кремля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, знает, что "никакого диалога не может быть и мы закончим все возможные будущие дипломатические усилия" в случае "референдумов". Зеленский подчеркивал неоднократно, что только Путин может остановить войну

27 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ "сохраняет готовность вести переговоры с Украиной". "Но по мере изменения ситуации меняются и условия… С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому "специальная военная операция" продолжается", – заявил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Франция, референдум, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна
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