Кулеба обратился к "нейтральным странам": Отсидеться не получится, надо занимать позицию

Россия своими решениями последовательно демонстрирует, что она не стремится к миру и дипломатическому решению конфликта, подчеркнул Кулеба в ходе разговора о псевдореферендумах, организованных РФ на оккупированных территориях Украины.

"И поэтому я хочу воспользоваться случаем, обратиться ко всем странам, которые в последнее время из разных уголков мира настаивали на необходимости переговоров, предлагали свои услуги в посредничестве между Россией и Украиной: Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас надо больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не настало, исключительно из-за позиции Российской Федерации", – добавил он.

Кулеба напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона в Генассамблее ООН – он призывал государства, которые являются членами ООН и занимают нейтральную позицию, присоединиться к борьбе против российской агрессии.

Глава МИД Украины назвал такие государства "так называемыми нейтральными странами, которые думают, что могут отсидеться".

"Нет, к сожалению, отсидеться для вас не получится, надо занимать позицию – позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", – добавил он.