Кулеба о "референдумах": Действия и решение Путина не будут иметь никакого влияния на действия Украины на поле боя

Кулеба рассказал, что ключевой темой его встречи с коллегой из Франции были эти псевдорферендумы.

"Этот спектакль, устроенный [президентом РФ Владимиром] Путиным, чрезвычайно плохо сжериссирован и не будет иметь никаких последствий для международной ситуации, для позиции наших партнеров относительно агрессии РФ против Украины, а главное – эти действия и решение Путина не будут иметь никакого влияния на политику, дипломатию и действия Украины на поле боя", – подчеркнул он.

Колонна приехала в Киев 27 сентября. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила в поддержке со стороны Франции.