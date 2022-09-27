Кулеба о "референдумах": Действия и решение Путина не будут иметь никакого влияния на действия Украины на поле боя

Кулеба рассказал, что ключевой темой его встречи с коллегой из Франции были эти псевдорферендумы.
"Этот спектакль, устроенный [президентом РФ Владимиром] Путиным, чрезвычайно плохо сжериссирован и не будет иметь никаких последствий для международной ситуации, для позиции наших партнеров относительно агрессии РФ против Украины, а главное – эти действия и решение Путина не будут иметь никакого влияния на политику, дипломатию и действия Украины на поле боя", – подчеркнул он.
Колонна приехала в Киев 27 сентября. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила в поддержке со стороны Франции.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.