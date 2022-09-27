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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция и Украина сделали шаг вперед в вопросе передачи новой партии САУ Caesar для ВСУ – Кулеба

САУ Caesar на передовой в Украине с весны
САУ Caesar на передовой в Украине с весны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

27 сентября министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Катрин Колонна обсуждали передачу новых артиллерийских установок Caesar в ходе встречи в Киеве. Об этом Кулеба рассказал на совместном брифинге с Колонной, трансляция велась в Facebook МИД Украины.

"Мы ощущаем ежедневную действенную поддержку Франции. И на политическом уровне и на уровне предоставления Украине военной поддержки. В этой связи мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что общими усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонную способность Украины", – сказал Кулеба. 

Он добавил, что Франция также играет важную роль в вопросе ядерной безопасности Украины, уделяет важное внимание ситуации на Запорожской АЭС. По словам Кулебы, об этом он тоже говорил с Колонной. 

Глава МИД Франции подтвердила, что ее страна продолжит предоставлять Украине военную помощь. 

Контекст:

О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства президент Франции Эммануэль Макрон сообщал 22 апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщал. 

19 июля Колонна сообщила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar, и еще шесть следуют в страну. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, МИД Украины, МИД Франции, военная помощь, помощь, артиллерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Катрин Колонна
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