Франция и Украина сделали шаг вперед в вопросе передачи новой партии САУ Caesar для ВСУ – Кулеба

"Мы ощущаем ежедневную действенную поддержку Франции. И на политическом уровне и на уровне предоставления Украине военной поддержки. В этой связи мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что общими усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонную способность Украины", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Франция также играет важную роль в вопросе ядерной безопасности Украины, уделяет важное внимание ситуации на Запорожской АЭС. По словам Кулебы, об этом он тоже говорил с Колонной.

Глава МИД Франции подтвердила, что ее страна продолжит предоставлять Украине военную помощь.