Макрон срочно поговорил с Зеленским о военной технике для Украины

Отмечается, что Макрон выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители.
"Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку вместе с президентом Зеленским, а также приверженность Франции увеличению поддержки Украины в ответ на потребности, выраженные Киевом, в том числе в отношении военной техники", – говорится в сообщении.
Также в Елисейском дворце отметили, что Макрон находится в тесном контакте с Зеленским, а также с европейскими партнерами и партнерами по G7.
Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.