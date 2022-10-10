ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон срочно поговорил с Зеленским о военной технике для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон поговорил с Зеленским после обстрелов украинских городов Россией
Макрон поговорил с Зеленским после обстрелов украинских городов Россией
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон срочно переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после обстрелов, целью которых утром 10 октября стала Украина. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители. 

"Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку вместе с президентом Зеленским, а также приверженность Франции увеличению поддержки Украины в ответ на потребности, выраженные Киевом, в том числе в отношении военной техники", – говорится в сообщении.

Также в Елисейском дворце отметили, что Макрон находится в тесном контакте с Зеленским, а также с европейскими партнерами и партнерами по G7.

Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Теги: военная техника, агрессия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (413284)
2
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (19573)
3
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (19501)
4
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме (19214)
5
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (16175)
6
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (14742)
7
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (11626)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (8750)
 
 
 
 