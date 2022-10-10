Макрон срочно поговорил с Зеленским о военной технике для Украины

Отмечается, что Макрон выразил крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в результате ударов пострадали мирные жители.

"Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку вместе с президентом Зеленским, а также приверженность Франции увеличению поддержки Украины в ответ на потребности, выраженные Киевом, в том числе в отношении военной техники", – говорится в сообщении.

Также в Елисейском дворце отметили, что Макрон находится в тесном контакте с Зеленским, а также с европейскими партнерами и партнерами по G7.

Сам Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с французским президентом усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ.