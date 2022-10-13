Эстония одобрила новый пакет помощи Украине

"Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", – написала она.
Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022
We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.
Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.
Эта страна первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и приняла, по данным ООН, более 48 тыс. украинцев-беженцев. О готовности помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны МИД Эстонии заявил в начале мая.
3 августа Рейнсалу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, посетив перед этим Житомирскую область. Он заложил в Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. "Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта", – подчеркнул на встрече Зеленский.