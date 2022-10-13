Эстония одобрила новый пакет помощи Украине

"Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", – написала она.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Эта страна первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и приняла, по данным ООН, более 48 тыс. украинцев-беженцев. О готовности помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны МИД Эстонии заявил в начале мая.

3 августа Рейнсалу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, посетив перед этим Житомирскую область. Он заложил в Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. "Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта", – подчеркнул на встрече Зеленский.