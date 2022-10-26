Путин заговорил о якобы наличии у Украины "грязной бомбы" и заявил, что страну "превратили в полигон для военно-биологических экспериментов"

Путин снова обратился к теме "американских биолабораторий" в Украине Фото: EPA

Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".

Также Путин вспомнил о "биологических лабораториях", о якобы существовании которых на украинской территории неоднократно говорила российская пропаганда.

"Наглядно видно подлинное отношение Штатов [США] к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу", – заявил глава страны-агрессора.

Путин также выразил опасения, что оружие с якобы существующего в Украине "черного рынка оружия" может попасть в руки террористов.

Кроме того, российский лидер приписал Украине атаки на Крымский мост и Курскую АЭС.

"Взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, вокруг других атомных станций и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных транспортной и энергетической структур", – сказал он.

Также Путин упомянул о взрывах на газопроводах "Северного потока", охарактеризовав их как "уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры".