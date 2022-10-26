Байден: Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие

Байден о возможном применении Россией "грязной бомбы": Я провел много времени сегодня, разговаривая об этом Фото: ЕРА

Об этом сообщает CNN.

Журналист телеканала Джереми Даймонд опубликовал видео этого комментария. Даймонд спросил Байдена, означают ли заявления РФ о "грязной бомбе", что Москва готовится к проведению так называемой операции под ложным флагом и сама намерена применить ее.

"Я провел много времени сегодня, разговаривая об этом, – ответил Байден. – Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это была бы серьезная, серьезная ошибка".