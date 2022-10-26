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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие

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Байден о возможном применении Россией "грязной бомбы": Я провел много времени сегодня, разговаривая об этом
Байден о возможном применении Россией "грязной бомбы": Я провел много времени сегодня, разговаривая об этом
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 25 октября заявил, что если Россия решит применить тактическое ядерное оружие в Украине, это будет серьезной ошибкой для Москвы.

Об этом сообщает CNN

Журналист телеканала Джереми Даймонд опубликовал видео этого комментария. Даймонд спросил Байдена, означают ли заявления РФ о "грязной бомбе", что Москва готовится к проведению так называемой операции под ложным флагом и сама намерена применить ее. 

"Я провел много времени сегодня, разговаривая об этом, – ответил Байден. – Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это была бы серьезная, серьезная ошибка". 

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН". 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, война России против Украины, бомба
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