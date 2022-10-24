"Откровенно ложные утверждения". США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"

В заявлении главы внешнеполитических ведомств Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией.
"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", – говорится в сообщении.
Министры иностранных дел также обсудили планы продолжать поддерживать Украину и украинский народ.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.