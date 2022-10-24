ГОРДОН
 
 
МИР

"Откровенно ложные утверждения". США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Франция, США и Великобритания подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Франция, США и Великобритания подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Фото: depositphotos.com

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки министра обороны РФ Сергея Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Текст заявления опубликовал сайт Госдепа США.

В заявлении главы внешнеполитических ведомств Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией.

"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", – говорится в сообщении.

Министры иностранных дел также обсудили планы продолжать поддерживать Украину и украинский народ.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Франция, Великобритания, Сергей Шойгу, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
"Ответ вас удивит". Жена Остапчука рассказала, почему не комментировала отношения с мужем на фоне слухов об их расставании
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
Свитолина показала комнату своей новорожденной дочери
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
"20 лет". Ротару в годовщину смерти мужа показала его могилу
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
Названа дата премьеры шоу "Танці. World of Dance", из которого вырезали фрагменты с участием получившей гражданство РФ Татьяны Денисовой
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
"Я боролся со стереотипами о "плохих русских". Стоило тратить время иначе". Проживающий в США российский актер высказался о руководстве РФ
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (140566)
2
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (113528)
3
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (104354)
4
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (69543)
5
Бывшая жена Кличко показала, каким стал ее профиль после отказа от фамилии экс-супруга (51549)
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37198)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (33591)
8
"Вау, секси!", "Горячая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук засветила бюст крупным планом (33238)
 
 
 
 