"Откровенно ложные утверждения". США, Британия и Франция отвергли заявления РФ о "грязной бомбе"

В заявлении главы внешнеполитических ведомств Франции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки подтвердили непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся российской агрессией.

"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", – говорится в сообщении.

Министры иностранных дел также обсудили планы продолжать поддерживать Украину и украинский народ.