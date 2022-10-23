Шойгу обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Франции. 21 октября он говорил о войне с главой Пентагона

Шойгу (на фото) поговорил с Лекорню Фото: Минобороны России / Telegram

Об этом сообщается в Telegram минобороны России.

"Обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации, – говорится в сообщении. – Шойгу довел до французского коллеги свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины".

21 октября Шойгу в телефонном разговоре обсудил войну в Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.

Глава Пентагона в тот же день поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив "непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)