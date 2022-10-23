Шойгу обсудил ситуацию в Украине с министром обороны Франции. 21 октября он говорил о войне с главой Пентагона

Об этом сообщается в Telegram минобороны России.
"Обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации, – говорится в сообщении. – Шойгу довел до французского коллеги свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины".
21 октября Шойгу в телефонном разговоре обсудил войну в Украине с министром обороны США Ллойдом Остином.
Глава Пентагона в тот же день поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив "непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны Франция выделила €100 млн для финансирования и доставки гуманитарных предметов первой необходимости, медицинского снаряжения, автомобилей гражданской защиты и поддержки сельского хозяйства Украины, говорится на сайте французской дипломатии.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.
Президент Эммануэль Макрон сказал в интервью телеканалу France 2, опубликованному 12 октября, что Франция поставит Украине системы противовоздушной обороны. По его словам, Украина может получить радары, комплексы и зенитные ракетные комплексы от атак, особенно от атак беспилотников.
13 октября Резников и Лекорню подписали соглашение о предоставлении Украине грантов в секторе безопасности и обороны.