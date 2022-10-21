Глава Пентагона обсудил с Шойгу войну в Украине. Остин также поговорил с Резниковым

Об этом сообщается в Telegram минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", – говорится в сообщении.

Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны РФ против Украины, отмечается на сайте Пентагона.

После беседы с Шойгу в Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Остин в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии", – рассказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Глава минобороны США также подчеркнул "неизменную поддержку международного сообщества в укреплении прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем", об этом свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября, добавил спикер Пентагона.

"Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", – указал Райдер.

Контекст:

Остин в начале октября говорил в интервью CNN, что "не разговаривал с Шойгу в последние дни, но говорил с ним в прошлом". По его словам, он предупредил Шойгу насчет возможного применения РФ ядерного оружия против Украины.

В Пентагоне заявляли, что ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина не повлияют на помощь США Украине.