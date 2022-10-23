Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы". В феврале российские пропагандисты распространяли фейки о ее создании Киевом

Об этом Шойгу сказал 23 октября в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
"Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – говорится в сообщении минобороны РФ, опубликованном в Telegram по итогам беседы с Лекорню.
Также война РФ против Украины стала темой разговора Шойгу с Акаром.
"Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – идентичное сообщение в Telegram написало российское минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская пропаганда уже распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
21 октября Шойгу в телефонном разговоре обсудил войну в Украине с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона в тот же день поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, подтвердив "непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии".