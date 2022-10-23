Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы". В феврале российские пропагандисты распространяли фейки о ее создании Киевом

Шойгу (по центру) 23 октября поговорил с главами минобороны Франции и Турции Фото: Минобороны России / Telegram

Об этом Шойгу сказал 23 октября в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

"Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – говорится в сообщении минобороны РФ, опубликованном в Telegram по итогам беседы с Лекорню.

Также война РФ против Украины стала темой разговора Шойгу с Акаром.

"Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – идентичное сообщение в Telegram написало российское минобороны.

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