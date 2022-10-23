"Россия уже все подготовила". Зеленский отреагировал на слова Шойгу о "грязной бомбе"

"Украина – это всегда о восстановлении. Всегда о жизни. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить. Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг, она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи" должна увидеть, что мир это не проглотит. Даже уже сама российская угроза ядерным оружием и тем более против нашего государства, отдавшего свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств, – это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины", – отметил он.

Президент добавил, что когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает.