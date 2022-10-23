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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия уже все подготовила". Зеленский отреагировал на слова Шойгу о "грязной бомбе"

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Зеленский заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на угрозы РФ
Зеленский заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на угрозы РФ
Фото: president.gov.ua

Звонки министра обороны России Сергея Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

"Украина – это всегда о восстановлении. Всегда о жизни. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить. Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила", – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг, она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи" должна увидеть, что мир это не проглотит. Даже уже сама российская угроза ядерным оружием и тем более против нашего государства, отдавшего свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств, – это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины", – отметил он.

Президент добавил, что когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это не сработает.

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, война России против Украины
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