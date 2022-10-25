Две трети украинцев думают, что Россия не применит ядерное оружие против Украины – опрос

При этом в конце апреля такой точки зрения придерживались 52% опрошенных.
26% граждан предполагают, что РФ может нанести по территории Украины ядерный удар. В апреле так считали 41% украинцев.
В то же время 84% опрошенных думают, что российские власти не решатся применить ядерное оружие против стран – членов НАТО (71% в апреле). Иначе считают 11% респондентов (23% соответственно).
"По сравнению с опросом в апреле возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине и западным государствам – членам североатлантического Альянса", – резюмировали социологи.
Опрос проводился 8–9 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.