Две трети украинцев думают, что Россия не применит ядерное оружие против Украины – опрос

Социологи отмечают рост уверенности украинцев в том, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине или странам НАТО Фото: depositphotos.com

При этом в конце апреля такой точки зрения придерживались 52% опрошенных.

26% граждан предполагают, что РФ может нанести по территории Украины ядерный удар. В апреле так считали 41% украинцев.

В то же время 84% опрошенных думают, что российские власти не решатся применить ядерное оружие против стран – членов НАТО (71% в апреле). Иначе считают 11% респондентов (23% соответственно).

"По сравнению с опросом в апреле возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине и западным государствам – членам североатлантического Альянса", – резюмировали социологи.

Опрос проводился 8–9 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.