ГОРДОН
 
 
МИР

Французские политики раскритиковали Макрона за заявление о реакции на возможный ядерный удар России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заявления Макрона о реакции Франции на возможный ядерный удар со стороны Кремля подверглись критике
Заявления Макрона о реакции Франции на возможный ядерный удар со стороны Кремля подверглись критике
Фото: EPA

Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о реакции страны в случае ядерной атаки России на Украину вызвали резкую критику со стороны наблюдателей и политических оппонентов внутри страны. Об этом сообщило издание Politico 13 октября.

Во время интервью французскому телеканалу France 2 12 октября Макрон заявил, что Париж не применит ядерное оружие в ответ на ядерный удар России по Украине. Он объяснил, что ядерная доктрина Франции четко определена и базируется на жизненно важных интересах страны. Под эти категории не попадает удар России по Украине.

После этого Макрона начали критиковать за то, что он отказался от расплывчатости в отношении темы ядерного сдерживания. Издание отмечает, что такие заявления Макрона как лидера единственной ядерной державы ЕС вряд ли успокоят государства – членов ЕС, входящие в НАТО, такие как Польша, Румыния или Словакия. В статье 5 договора НАТО говорится, что члены должны встать на защиту других членов в случае нападения.

"Мы ничего не говорим о том, что нам придется делать", – сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он отметил, что нужно "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания заключается в том, что существует неопределенность в отношении того, что считается жизненно важным интересом", – прокомментировал слова Макрона депутат-консерватор Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета Национальной ассамблеи по вооруженным силам.

Политик считает, что сообщение Макрона могло быть адресовано избирателям, которые обеспокоены военной поддержкой Франции в адрес Украины и возможностью ядерной войны.

Заместитель директора аналитического центра Фонда стратегических исследований Брюно Тертре поставил под сомнение решение Макрона озвучить ограничения ядерной доктрины Франции.

"На мой взгляд, правильным ответом должно было быть: я не буду играть в эту игру… и в любом случае [президент России Владимир] Путин должен понимать, что он проиграет", – заявил он.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Теги: Франция, ядерное оружие, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон, ядерный удар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (421606)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (269228)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (268290)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (224835)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164294)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83213)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (69737)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (55655)
 
 
 
 