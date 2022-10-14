Французские политики раскритиковали Макрона за заявление о реакции на возможный ядерный удар России

Во время интервью французскому телеканалу France 2 12 октября Макрон заявил, что Париж не применит ядерное оружие в ответ на ядерный удар России по Украине. Он объяснил, что ядерная доктрина Франции четко определена и базируется на жизненно важных интересах страны. Под эти категории не попадает удар России по Украине.
После этого Макрона начали критиковать за то, что он отказался от расплывчатости в отношении темы ядерного сдерживания. Издание отмечает, что такие заявления Макрона как лидера единственной ядерной державы ЕС вряд ли успокоят государства – членов ЕС, входящие в НАТО, такие как Польша, Румыния или Словакия. В статье 5 договора НАТО говорится, что члены должны встать на защиту других членов в случае нападения.
"Мы ничего не говорим о том, что нам придется делать", – сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он отметил, что нужно "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".
"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания заключается в том, что существует неопределенность в отношении того, что считается жизненно важным интересом", – прокомментировал слова Макрона депутат-консерватор Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета Национальной ассамблеи по вооруженным силам.
Политик считает, что сообщение Макрона могло быть адресовано избирателям, которые обеспокоены военной поддержкой Франции в адрес Украины и возможностью ядерной войны.
Заместитель директора аналитического центра Фонда стратегических исследований Брюно Тертре поставил под сомнение решение Макрона озвучить ограничения ядерной доктрины Франции.
"На мой взгляд, правильным ответом должно было быть: я не буду играть в эту игру… и в любом случае [президент России Владимир] Путин должен понимать, что он проиграет", – заявил он.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.