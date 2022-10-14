Французские политики раскритиковали Макрона за заявление о реакции на возможный ядерный удар России

Во время интервью французскому телеканалу France 2 12 октября Макрон заявил, что Париж не применит ядерное оружие в ответ на ядерный удар России по Украине. Он объяснил, что ядерная доктрина Франции четко определена и базируется на жизненно важных интересах страны. Под эти категории не попадает удар России по Украине.

После этого Макрона начали критиковать за то, что он отказался от расплывчатости в отношении темы ядерного сдерживания. Издание отмечает, что такие заявления Макрона как лидера единственной ядерной державы ЕС вряд ли успокоят государства – членов ЕС, входящие в НАТО, такие как Польша, Румыния или Словакия. В статье 5 договора НАТО говорится, что члены должны встать на защиту других членов в случае нападения.

"Мы ничего не говорим о том, что нам придется делать", – сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он отметил, что нужно "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания заключается в том, что существует неопределенность в отношении того, что считается жизненно важным интересом", – прокомментировал слова Макрона депутат-консерватор Жан-Луи Тьеро, вице-президент комитета Национальной ассамблеи по вооруженным силам.

Политик считает, что сообщение Макрона могло быть адресовано избирателям, которые обеспокоены военной поддержкой Франции в адрес Украины и возможностью ядерной войны.

Заместитель директора аналитического центра Фонда стратегических исследований Брюно Тертре поставил под сомнение решение Макрона озвучить ограничения ядерной доктрины Франции.

"На мой взгляд, правильным ответом должно было быть: я не буду играть в эту игру… и в любом случае [президент России Владимир] Путин должен понимать, что он проиграет", – заявил он.