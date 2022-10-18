Пионтковский об ответе Запада на ядерный шантаж РФ: За полчаса уничтожим флот, а через полтора дня – армию. И в Москве это поняли

"Сейчас это уже знают все. На этой неделе это уже [верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель рассказывал. Казалось бы, человек к этому никакого отношения не имеет... Он повторил то, что сказали [американцы]. Это важно. Он бы так не выступил, если бы ему не дали санкции американцы", – считает Пионтковский.
Политолог добавляет, что в США, по-видимому, сформулирован ответ на возможное применение РФ ядерного оружия.
По словам политолога, вопрос, ядерным будет ответ или не ядерным, "очень дебатировался в администрации [президента США Джо Байдена], обсуждался, разыгрывались различные компьютерные сценарии".
"И ответ принципиально был следующий: "На преступное использование ядерного оружия мы не ответим аналогичным преступным использованием ядерного оружия: ударом, там, по какому-то украинскому или русскому городу. Мы накажем русских гораздо более жестоко. Мы конвенциональными [не ядерными, обычными военными] средствами уничтожим их вооружённые силы". Вот это принципиальное решение", – сказал он.
Пионтковский описывает двухуровневую реакцию США.
"Наиболее конкретно и подробно ответил генерал (неразборчиво): "В первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот и его базы на побережье. Если это окажется недостаточно убедительным, то в течение двух дней конвенциональным [оружием]...Это, кстати, и Боррель повторял. С большим удовольствием ему тоже разрешили это говорить. Ведь конвенциональное превосходство НАТО над Россией – оно невероятно. Об этом не предполагали. "Что, там, НАТО?" Оказалось, что 16 каких-то "Хаймарсов" достаточно стало для того, чтобы украинская армия превосходила российскую на конвенциональном уровне и перехватила полностью стратегическую инициативу. Ну вот за полчаса – флот, а через полтора дня – армия. И в Москве это поняли", – считает Пионтковский.
Он разделяет мнение, что ядерные удары по российским вооруженным силам и флоту бессмысленны. При этом подчеркивает, что само озвучивание сценария, при котором Запад вступает в вооруженную конфронтацию с РФ, является принципиальным шагом.
"Да. Это принципиальный шаг Запада впервые за 70 лет существования НАТО. Раньше же – помните? – в ноябре, в феврале еще [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг на всех пресс-конференциях прыгал: что "задача нашего блока самая главная – не допустить эскалации, не допустить эскалации, не вступить в военное столкновение НАТО", – напомнил пионтковский.
Политолог называет этот принципиальный шаг "тектоническим изменением в западном сознании" и убежден, что решение Запада поменять свою позицию было усилено впечатлением от бомбардировок, которые РФ устроила в Украине.
"Да, возвращаемся в Москву. Почему я утверждаю, что они приняли этот сигнал и поняли, что им грозит? Потому что вся предыдущая неделя... Не та, которая кончается сегодня, а вся предыдущая была наполнена таким нарративом русским: «А мы никогда и не собирались ядерное оружие. Да ядерная война невозможна. В ней не может быть победителей. Это американцы нам грозят. Какая ядерная война? Ни в коем случае", – привел Пионтковский аргумент в пользу того, что в РФ услышали предупреждение Запада.
Применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию. Об этом Жозеп Боррель заявил 13 октября\.
"Еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ – не ядерный ответ, а такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена и Путину не нужно будет блефовать", – сказал он.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. По мнению Зеленского, Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов тоже считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.