Пионтковский об ответе Запада на ядерный шантаж РФ: За полчаса уничтожим флот, а через полтора дня – армию. И в Москве это поняли

По мнению Пионтковского, России четко дали понять, что ее вооруженные силы будут уничтожены в случае ядерного удара по Украине Фото: svoboda.org

"Сейчас это уже знают все. На этой неделе это уже [верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель рассказывал. Казалось бы, человек к этому никакого отношения не имеет... Он повторил то, что сказали [американцы]. Это важно. Он бы так не выступил, если бы ему не дали санкции американцы", – считает Пионтковский.

Политолог добавляет, что в США, по-видимому, сформулирован ответ на возможное применение РФ ядерного оружия.

По словам политолога, вопрос, ядерным будет ответ или не ядерным, "очень дебатировался в администрации [президента США Джо Байдена], обсуждался, разыгрывались различные компьютерные сценарии".

"И ответ принципиально был следующий: "На преступное использование ядерного оружия мы не ответим аналогичным преступным использованием ядерного оружия: ударом, там, по какому-то украинскому или русскому городу. Мы накажем русских гораздо более жестоко. Мы конвенциональными [не ядерными, обычными военными] средствами уничтожим их вооружённые силы". Вот это принципиальное решение", – сказал он.

Пионтковский описывает двухуровневую реакцию США.

"Наиболее конкретно и подробно ответил генерал (неразборчиво): "В первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот и его базы на побережье. Если это окажется недостаточно убедительным, то в течение двух дней конвенциональным [оружием]...Это, кстати, и Боррель повторял. С большим удовольствием ему тоже разрешили это говорить. Ведь конвенциональное превосходство НАТО над Россией – оно невероятно. Об этом не предполагали. "Что, там, НАТО?" Оказалось, что 16 каких-то "Хаймарсов" достаточно стало для того, чтобы украинская армия превосходила российскую на конвенциональном уровне и перехватила полностью стратегическую инициативу. Ну вот за полчаса – флот, а через полтора дня – армия. И в Москве это поняли", – считает Пионтковский.

Он разделяет мнение, что ядерные удары по российским вооруженным силам и флоту бессмысленны. При этом подчеркивает, что само озвучивание сценария, при котором Запад вступает в вооруженную конфронтацию с РФ, является принципиальным шагом.

"Да. Это принципиальный шаг Запада впервые за 70 лет существования НАТО. Раньше же – помните? – в ноябре, в феврале еще [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг на всех пресс-конференциях прыгал: что "задача нашего блока самая главная – не допустить эскалации, не допустить эскалации, не вступить в военное столкновение НАТО", – напомнил пионтковский.

Политолог называет этот принципиальный шаг "тектоническим изменением в западном сознании" и убежден, что решение Запада поменять свою позицию было усилено впечатлением от бомбардировок, которые РФ устроила в Украине.

"Да, возвращаемся в Москву. Почему я утверждаю, что они приняли этот сигнал и поняли, что им грозит? Потому что вся предыдущая неделя... Не та, которая кончается сегодня, а вся предыдущая была наполнена таким нарративом русским: «А мы никогда и не собирались ядерное оружие. Да ядерная война невозможна. В ней не может быть победителей. Это американцы нам грозят. Какая ядерная война? Ни в коем случае", – привел Пионтковский аргумент в пользу того, что в РФ услышали предупреждение Запада.

Применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию. Об этом Жозеп Боррель заявил 13 октября\.

"Еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ – не ядерный ответ, а такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена и Путину не нужно будет блефовать", – сказал он.

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