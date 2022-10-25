Истощение военной мощи России, арест Богуслаева, применение "грязной бомбы", Красовский. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время интервью Бацман и Гордон говорили о:
"Иран – государство-террорист и лжец. Мне очень приятно, что Израиль разбомбил один из заводов по производству иранских дронов", – сказал во время интервью Гордон.
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.
Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013-м основал интернет-издание "ГОРДОН".
С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,6 млн подписчиков.