Истощение военной мощи России, арест Богуслаева, применение "грязной бомбы", Красовский. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Бацман и Гордон говорили о:

мобилизации в России и о том, как она влияет на ситуацию на фронте в Украине;

российском пропагандисте Антоне Красовском, который призывал топить украинских детей;

аресте президента компании "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией;

фейке России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу";

Иране и о том, как он помогает России;

расследовании The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного Главного вычислительного центра российского Генштаба, наводящих ракеты по Украине.

"Иран – государство-террорист и лжец. Мне очень приятно, что Израиль разбомбил один из заводов по производству иранских дронов", – сказал во время интервью Гордон.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013-м основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,6 млн подписчиков.