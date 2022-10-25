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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Истощение военной мощи России, арест Богуслаева, применение "грязной бомбы", Красовский. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Бацман и Гордон говорили о:

  • мобилизации в России и о том, как она влияет на ситуацию на фронте в Украине;
  • российском пропагандисте Антоне Красовском, который призывал топить украинских детей
  • аресте президента компании "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией; 
  • фейке России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу";
  • Иране и о том, как он помогает России;
  • расследовании The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного Главного вычислительного центра российского Генштаба, наводящих ракеты по Украине. 

"Иран – государство-террорист и лжец. Мне очень приятно, что Израиль разбомбил один из заводов по производству иранских дронов", – сказал во время интервью Гордон. 

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013-м основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,6 млн подписчиков.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Израиль, ядерное оружие, мобилизация, Алеся Бацман, война России против Украины, Вячеслав Богуслаев, Антон Красовский
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