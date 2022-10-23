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СБУ задержала президента ПАО "Мотор Січ" Богуслаева. Ему объявили о подозрении в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией

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Богуслаева везут в Киев, отметил Цаплиенко
Богуслаева везут в Киев, отметил Цаплиенко
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

СБУ задержала президента и совладельца ПАО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева. Об этом 23 октября сообщили военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко (в Telegram) и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Богуслаеву объявлено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (помощь государству агрессору) Уголовного кодекса Украины.

"Его сейчас везут в Киев, – написал Цаплиенко. – Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам. Схема снабжения была многоступенчатой и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем от Службы безопасности".

Вместе с Богуслаевым задержан также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Січ ".

Информацию о задержании Богуслаева Общественному подтвердили в СБУ.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

До 2014 года главным рынком сбыта "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).

Теги: Россия, СБУ, Украина, вертолет, запрет, Андрей Цаплиенко, Мотор Січ, расследование, журналисты, задержание, президент, подозрение, деятельность, Вячеслав Богуслаев, сотрудничество, измена, российские оккупанты, коллаборационизм
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