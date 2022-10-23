СБУ задержала президента ПАО "Мотор Січ" Богуслаева. Ему объявили о подозрении в коллаборационизме и сотрудничестве с Россией

Как отмечает агентство, Богуслаеву объявлено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (помощь государству агрессору) Уголовного кодекса Украины.

"Его сейчас везут в Киев, – написал Цаплиенко. – Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам. Схема снабжения была многоступенчатой и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем от Службы безопасности".

Вместе с Богуслаевым задержан также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Січ ".

Информацию о задержании Богуслаева Общественному подтвердили в СБУ.