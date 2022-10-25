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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Команда "убийц на удаленке". Журналисты узнали имена россиян, которые наводят "высокоточные" ракеты на Украину

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По данным журналистов-расследователей, в структуре российского минобороны работает три группы наводчиков, отвечающих за запуски разных ракет
По данным журналистов-расследователей, в структуре российского минобороны работает три группы наводчиков, отвечающих за запуски разных ракет
Фото: ЕРА

Ракеты, которые российское военное и политическое руководство называет высокоточными, на объекты в Украине наводит команда из около 30 человек, это сотрудники Главного вычислительного центра (ГВЦ) вооруженных сил России.

Об этом идет речь в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, опубликованном 24 октября. 

The Insider называет эту команду "убийцами на удаленке" – центр, где определяют полетные задания для ракет, убивающих украинцев, расположен по адресу улица Знаменка, 19 в Москве (там же находится российский Генштаб).

Начальник ГВЦ – генерал-майор Роберт Баранов. Журналисты проанализировали метаданные его звонков и обнаружили, что с 24 февраля каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине ему звонили с одного и того самого номера. Он, по информации расследователей, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. 

Баранюк интенсивно общается более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ, выяснили журналисты. Они реконструировали команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся Баранюку. 

В этой команде – три группы, каждая – численностью около 10 человек. Группы отвечают за наведение конкретного типа ракет: "Калибров" (морского базирования), Р-500 (для комплекса "Искандер", наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).

Инфографика: theins.ru
Инфографика: theins.ru

Инфографика: bellingcat.com
Инфографика: bellingcat.com

Журналисты связались с членами этой команды, позвонив им по номерам из полученного биллинга. Все, кому они звонили, признали, что эти телефонные номера принадлежат им, но отрицали работу в ГВЦ. В частности:

  • Сергей Ильин сказал, что он – "сантехник";
  • лейтенант Артем Веденов заявил, что работает на свиноферме;
  • капитан Юрий Никонов утверждал, что является водителем автобуса и "информация о его работе в вычислительном центре – это "какой-то бред"; 
  • майор Иван Попов сказал, что только учится программировать на Python; 
  • лейтенант Екатерина Чугунова сказала, что держит "цветочную лавку", а журналисты "ошиблись". 

Однако один из инженеров поделился с The Insider "некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием министерства обороны в Москве". 

Верхний ряд: Денис Шишкин, Сергей Дивенко, Владимир Воробьев. Второй ряд: Юрий Мартинец, Алексей Михайлов, Дмитрий Сидорик, Владимир Наумов. Третий ряд: Сергей Ильин, Наталия Дьяченко, Эльвира Обухова, Ксения Попова, Екатерина Чугунова, Игорь Багнюк. В первом ряду: Ростислав Широков, Артем Васин. Фото: theins.ru
Верхний ряд: Денис Шишкин, Сергей Дивенко, Владимир Воробьев. Второй ряд: Юрий Мартинец, Алексей Михайлов, Дмитрий Сидорик, Владимир Наумов. Третий ряд: Сергей Ильин, Наталия Дьяченко, Эльвира Обухова, Ксения Попова, Екатерина Чугунова, Игорь Багнюк. В первом ряду: Ростислав Широков, Артем Васин. Фото: theins.ru

Bellingcat установило, что это фото было сделано во внутреннем дворе российского минобороны на Знаменке, 19 в Москве. 

Расследователи подчеркивают, что российские "высокоточные ракеты" неоднократно разрушали в Украине гражданскую инфраструктуру и приводили к гибели множества людей. 

"Либо эти ракеты не следовали заранее запрограммированной траектории полета, либо наведение на цель производилось на основе недостоверных разведданных, либо, наконец, уничтожение мирного населения и было истинной целью Кремля. Так или иначе, лица, ответственные за наведение и пуск этих ракет, – военные преступники, хорошо осознававшие последствия своих действий", – пишет The Insider.

Издание отмечает, что расчет полетных маршрутов проводят на специальных станциях в нескольких секретных военных подразделениях, где военные инженеры – "некоторые очень молодые и потенциально перспективные программисты становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими [президент РФ Владимиру] Путину вести агрессивные войны".

"Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения", – резюмирует СМИ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор войска страны-агрессора регулярно обстреливают украинские города ракетами, артиллерией, а в последнее время – еще и дронами-камикадзе. 

По оценке ООН на 21 октября, в результате военных действий в Украине погибло не менее 15,9 тыс. человек среди гражданского населения. Однако ООН учитывает лишь данные из населенных пунктов, к которым имеет доступ. Число жертв, например, в Мариуполе или Волновахе Донецкой области неизвестно. По разным данным, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Москва, война России против Украины, Генштаб РФ, ракеты, Bellingcat, крылатая ракета
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