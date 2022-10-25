Команда "убийц на удаленке". Журналисты узнали имена россиян, которые наводят "высокоточные" ракеты на Украину

По данным журналистов-расследователей, в структуре российского минобороны работает три группы наводчиков, отвечающих за запуски разных ракет Фото: ЕРА

Об этом идет речь в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, опубликованном 24 октября.

The Insider называет эту команду "убийцами на удаленке" – центр, где определяют полетные задания для ракет, убивающих украинцев, расположен по адресу улица Знаменка, 19 в Москве (там же находится российский Генштаб).

Начальник ГВЦ – генерал-майор Роберт Баранов. Журналисты проанализировали метаданные его звонков и обнаружили, что с 24 февраля каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине ему звонили с одного и того самого номера. Он, по информации расследователей, принадлежит полковнику Игорю Багнюку.

Баранюк интенсивно общается более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ, выяснили журналисты. Они реконструировали команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся Баранюку.

В этой команде – три группы, каждая – численностью около 10 человек. Группы отвечают за наведение конкретного типа ракет: "Калибров" (морского базирования), Р-500 (для комплекса "Искандер", наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).

Инфографика: theins.ru

Инфографика: bellingcat.com

Журналисты связались с членами этой команды, позвонив им по номерам из полученного биллинга. Все, кому они звонили, признали, что эти телефонные номера принадлежат им, но отрицали работу в ГВЦ. В частности:

Сергей Ильин сказал, что он – "сантехник";

лейтенант Артем Веденов заявил, что работает на свиноферме;

к апитан Юрий Никонов утверждал, что является водителем автобуса и "и нформация о его работе в вычислительном центре – это "какой-то бред";

майор Иван Попов сказал, что только учится программировать на Python;

л ейтенант Екатерина Чугунова сказала, что держит "цветочную лавку", а журналисты "ошиблись".

Однако один из инженеров поделился с The Insider "некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием министерства обороны в Москве".

Верхний ряд: Денис Шишкин, Сергей Дивенко, Владимир Воробьев. Второй ряд: Юрий Мартинец, Алексей Михайлов, Дмитрий Сидорик, Владимир Наумов. Третий ряд: Сергей Ильин, Наталия Дьяченко, Эльвира Обухова, Ксения Попова, Екатерина Чугунова, Игорь Багнюк. В первом ряду: Ростислав Широков, Артем Васин. Фото: theins.ru

Bellingcat установило, что это фото было сделано во внутреннем дворе российского минобороны на Знаменке, 19 в Москве.

Расследователи подчеркивают, что российские "высокоточные ракеты" неоднократно разрушали в Украине гражданскую инфраструктуру и приводили к гибели множества людей.

"Либо эти ракеты не следовали заранее запрограммированной траектории полета, либо наведение на цель производилось на основе недостоверных разведданных, либо, наконец, уничтожение мирного населения и было истинной целью Кремля. Так или иначе, лица, ответственные за наведение и пуск этих ракет, – военные преступники, хорошо осознававшие последствия своих действий", – пишет The Insider.

Издание отмечает, что расчет полетных маршрутов проводят на специальных станциях в нескольких секретных военных подразделениях, где военные инженеры – "некоторые очень молодые и потенциально перспективные программисты становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими [президент РФ Владимиру] Путину вести агрессивные войны".

"Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения", – резюмирует СМИ.