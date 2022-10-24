Ракеты у россиян еще есть, но дефицит наблюдается – Воздушные силы

"Безусловно, ракеты у них еще есть, и целый ряд чиновников, военных руководителей, в частности из Главного управления разведки, выполняют определенные подсчеты на этот счет... Дефицит ракет очевидно есть. Вы же видите, они нанесли три удара с интервалами в неделю: 10–11 [октября], 17–18 [октября] и два-три дня назад. В первый день, напомню, 84 ракеты ушло, потом – 28, потом еще. Поэтому мощный запас ракетного вооружения противник за дне недели использовал. Но видим угрожающую информацию с Ирана, что противнику могут передать ракеты "земля – земля", – заявил Игнат.

По его мнению, противник накапливал запас ракет на кораблях и подводных лодках. Производить новые ракеты россияне не успевают, учитывая из расход, отметил спикер Воздушных сил.

"Именно это причина того, что противник не может их активно использовать ежедневно, воюя с украинской энергетической инфраструктурой", – подчеркнул он.