Ракеты у россиян еще есть, но дефицит наблюдается – Воздушные силы

"Безусловно, ракеты у них еще есть, и целый ряд чиновников, военных руководителей, в частности из Главного управления разведки, выполняют определенные подсчеты на этот счет... Дефицит ракет очевидно есть. Вы же видите, они нанесли три удара с интервалами в неделю: 10–11 [октября], 17–18 [октября] и два-три дня назад. В первый день, напомню, 84 ракеты ушло, потом – 28, потом еще. Поэтому мощный запас ракетного вооружения противник за дне недели использовал. Но видим угрожающую информацию с Ирана, что противнику могут передать ракеты "земля – земля", – заявил Игнат.
По его мнению, противник накапливал запас ракет на кораблях и подводных лодках. Производить новые ракеты россияне не успевают, учитывая из расход, отметил спикер Воздушных сил.
"Именно это причина того, что противник не может их активно использовать ежедневно, воюя с украинской энергетической инфраструктурой", – подчеркнул он.
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время, он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.