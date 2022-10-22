ПВО 22 октября сбила 18 российских ракет – командование Воздушных сил

ПВО сбила пять ракет "Калибр" и 13 Х-101/Х-555 Фото: EPA

"22 октября в 7.00 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства", - говорится в сообщении.

По данным ВС ВСУ, оккупанты совершили атаку с не менее 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Также россияне выпустили 16 ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря.

"В зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" ВС ВСУ авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет врага: 13 Х-101/Х-555; пять "Калибр", – говорится в сообщении.