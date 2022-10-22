ПВО 22 октября сбила 18 российских ракет – командование Воздушных сил

"22 октября в 7.00 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства", - говорится в сообщении.
По данным ВС ВСУ, оккупанты совершили атаку с не менее 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).
Также россияне выпустили 16 ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря.
"В зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" ВС ВСУ авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет врага: 13 Х-101/Х-555; пять "Калибр", – говорится в сообщении.
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. В Волынской области есть прилеты, часть Луцка без света.
В Черновицкой области самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет. В Киевской области ПВО сбила несколько ракет, летевших на Киев. Во Львовской также сработала ПВО.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.