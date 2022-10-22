Оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам в Кировоградской области – глава ОВА

"Друзья, враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии!" – заявил он.

Райкович отметил, что возможны перебои с электроснабжением и призвал жителей региона отключить все лишние электроприборы.