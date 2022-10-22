Оккупанты нанесли удары по энергетическим объектам в Кировоградской области – глава ОВА

"Друзья, враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии!" – заявил он.
Райкович отметил, что возможны перебои с электроснабжением и призвал жителей региона отключить все лишние электроприборы.
Во время воздушной тревоги утром 22 октября в Киевской области сработала ПВО. В Черновицкой области утром самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет, сообщал глава ОВА Руслан Запаранюк. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. Во Львовской сработала ПВО. В Волынской области есть попадания, часть Луцка без света.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.