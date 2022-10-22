Россияне обстреляли Волынскую область. Мэр Луцка соощил об одном пострадавшем

"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь", – написал он.
Погуляйко призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов.
Ранее мэр Луцка Игорь Полищук сообщал, что часть областного центра осталась без света из-за российского обстрела энергетического объекта. Он призвал сделать запас воды.
Позже Полищук написал в Telegram, что ударной волной поврежден частный дом.
"Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет", – говорится в сообщении.
Во время воздушной тревоги утром 22 октября в Киевской области сработала ПВО. В Черновицкой области утром самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет, сообщал глава ОВА Руслан Запаранюк.В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. Во Львовской сработала ПВО.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.