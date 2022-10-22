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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Волынскую область. Мэр Луцка соощил об одном пострадавшем

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Погуляйко сообщил о прилетах в Волынской области
Погуляйко сообщил о прилетах в Волынской области
Фото: Юрій Погуляйко/ Волинська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска утром 22 октября обстреляли Волынскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.

"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь", – написал он.

Погуляйко призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов.

Ранее мэр Луцка Игорь Полищук сообщал, что часть областного центра осталась без света из-за российского обстрела энергетического объекта. Он призвал  сделать запас воды.

Позже Полищук написал в Telegram, что ударной волной поврежден частный дом.

"Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Во время воздушной тревоги утром 22 октября в Киевской области сработала ПВО.  В Черновицкой области утром самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет, сообщал глава ОВА Руслан Запаранюк.В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. Во Львовской сработала ПВО.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луцк, Волынская область, электричество, обстрелы, война России против Украины, Юрий Погуляйко, Игорь Полищук
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