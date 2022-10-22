Россияне обстреляли Волынскую область. Мэр Луцка соощил об одном пострадавшем

"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь", – написал он.

Погуляйко призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях последствия обстрелов.

Ранее мэр Луцка Игорь Полищук сообщал, что часть областного центра осталась без света из-за российского обстрела энергетического объекта. Он призвал сделать запас воды.

Позже Полищук написал в Telegram, что ударной волной поврежден частный дом.

"Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет", – говорится в сообщении.