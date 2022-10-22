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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды

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В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремели взрывы
Фото: depositphotos.com

Утром 22 октября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области, включая областной центр, раздались взрывы. Об этом сообщили местные власти.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрыв в областном центре.

"Друзья, оставайтесь в укрытиях. Есть взрыв. Пока без деталей", – написал он.

После взрыва в Хмельницком город остался без света, сообщила пресс-служба горсовета. Жителей города просят сделать запасы воды.

"Жители Хмельницкого, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", – говорится в сообщении.

Позднее Гамалий предупредил, что враг продолжает ракетный обстрел области, и еще раз попросил всех оставаться в укрытиях.

 Воздушная тревога сейчас объявлена во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. В Киевской и Львовской области работала ПВО, в Черновицкой ВСУ сбили ракету

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.

Теги: взрыв, Хмельницкий, электричество, водоснабжение, электроэнергия, Хмельницкая область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, Александр Симчишин, Сергей Гамалий, воздушная тревога
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