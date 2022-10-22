В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрыв в областном центре.

"Друзья, оставайтесь в укрытиях. Есть взрыв. Пока без деталей", – написал он.

После взрыва в Хмельницком город остался без света, сообщила пресс-служба горсовета. Жителей города просят сделать запасы воды.

"Жители Хмельницкого, город без света. Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет", – говорится в сообщении.

Позднее Гамалий предупредил, что враг продолжает ракетный обстрел области, и еще раз попросил всех оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога сейчас объявлена во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. В Киевской и Львовской области работала ПВО, в Черновицкой ВСУ сбили ракету.