Оккупанты обстреляли Ровенскую область, во Львовской сработала ПВО, в части Луцка нет света из-за попадания в энергетический объект

"Друзья, есть попадания. Не выставляйте в сети видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

По всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога.

Позже мэр Луцка Игорь Полищук сообщил в Telegram, что часть города осталась без электричества.

"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – написал он.

Контекст:

Во время воздушной тревоги утром 22 октября в Киевской области сработала ПВО. В Черновицкой области утром самолет сбил ракету, разрушений и пострадавших нет, сообщал глава ОВА Руслан Запаранюк.В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупреждают об отключении воды.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.