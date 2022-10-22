Оккупанты 21 октября убили троих жителей Бахмута, еще 10 жителей Донецкой области ранены – ОВА

Он отметил, что еще 10 человек в регионе получили ранения: двое – в Бахмуте, шестеро – в Константиновке, по одному в Красногоровке и Парасковеевке.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли по меньшей мере 1073 человека, были ранены 2451. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.

21 октября россияне обстреляли Бахмут кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщила Национальная гвардия Украины