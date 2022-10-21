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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили по Запорожью ракетами С-300, трое раненых – ОВА

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В ОВА предупреждают, что остатки ракет могут быть взрывоопасны
В ОВА предупреждают, что остатки ракет могут быть взрывоопасны
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Утром 21 октября россияне нанесли по Запорожью удар ракетами С-300, попали в жилой дом, школу и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Он также опубликовал фото последствий атаки. 

"Враг атаковал город ракетами С-300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются", – написал Старух.

В жилой многоэтажке в результате атаки повреждена газовая система, начался пожар, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

"Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и открытые территории", – сообщил глава ОВА.

Он напомнил, что на территории города могут находиться части боеприпасов, они небезопасны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также оккупанты начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожье, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, школа
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