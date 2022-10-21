Россияне ударили по Запорожью ракетами С-300, трое раненых – ОВА

Он также опубликовал фото последствий атаки.

"Враг атаковал город ракетами С-300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются", – написал Старух.

В жилой многоэтажке в результате атаки повреждена газовая система, начался пожар, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

"Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и открытые территории", – сообщил глава ОВА.

Он напомнил, что на территории города могут находиться части боеприпасов, они небезопасны.

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