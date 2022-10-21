Россия атакует ракетами Запорожье – ОВА

Оккупанты в очередной раз бьют ракетами по Запорожью Фото: slovoidilo.ua

"Враг атакует ракетами областной центр", – написал он.

Старух отметил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. "Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", – предупредил глава ОВА.

От вражеских ударов, по предварительным данным, пострадали жилые дома и инфраструктура города, сообщил секретарь горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев.

"Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – добавил он.



