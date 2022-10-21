Россия атакует ракетами Запорожье – ОВА

Старух отметил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", – предупредил глава ОВА.
"Враг атакует ракетами областной центр", – написал он.
Старух отметил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.
"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", – предупредил глава ОВА.
От вражеских ударов, по предварительным данным, пострадали жилые дома и инфраструктура города, сообщил секретарь горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев.
"Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – добавил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.