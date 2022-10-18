Ермак об обстреле украинских городов: Что будет дальше с РФ – уже понятно

"Террористы из РФ продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", – подчеркнул глава ОП.
По его словам, оккупантам придется за все заплатить "в двойном или даже тройном размере".
"78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию – это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше – все помнят. Что будет дальше с РФ – уже понятно тоже", – резюмировал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, и большинство из которых были иранскими беспилотниками Shahed-136.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. На этот момент известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.
18 октября российские оккупанты вновь атаковали ряд украинских городов. Под ударом, в частности, оказались Киев, Житомир, Запорожье, Харьков, Николаев и Кривой рог.