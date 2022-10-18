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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак об обстреле украинских городов: Что будет дальше с РФ – уже понятно

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Ермак: Неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей
Ермак: Неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Атакуя города Украины, российские оккупанты не смогут запугать украинцев. Об этом 18 октября в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Террористы из РФ продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", – подчеркнул глава ОП.

По его словам, оккупантам придется за все заплатить "в двойном или даже тройном размере".

"78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию – это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше – все помнят. Что будет дальше с РФ – уже понятно тоже", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, и большинство из которых были иранскими беспилотниками Shahed-136.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана беспилотники Shahed-136). Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО. На этот момент известно о четырех погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка.

18 октября российские оккупанты вновь атаковали ряд украинских городов. Под ударом, в частности, оказались Киев, ЖитомирЗапорожье, Харьков, Николаев и Кривой рог.

Теги: Россия, Киев, Украина, Харьков, Запорожье, Николаев, Кривой Рог, Житомир, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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