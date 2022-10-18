Ермак об обстреле украинских городов: Что будет дальше с РФ – уже понятно

Ермак: Неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Террористы из РФ продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", – подчеркнул глава ОП.

По его словам, оккупантам придется за все заплатить "в двойном или даже тройном размере".

"78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию – это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше – все помнят. Что будет дальше с РФ – уже понятно тоже", – резюмировал Ермак.

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